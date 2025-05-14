SOGO感謝祭2025｜崇光40周年感謝祭加碼啟德店低至1折　推$1糧油/雞蛋/咖啡/洗潔精

【SOGO崇光感謝祭2025/SOGO Thankful Week 2025/銅鑼灣店/啟德店】崇光百貨40周年感謝祭Part 2開鑼！緊接Part 1購物熱潮，由即日起至5月25日，銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore，每日繼續推出不同驚喜感謝價；啟德新店將繼續加碼推出「日日瘋狂價」，低至1折/$1的限量激筍商品，多款環球美饌更低至半價！

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SOGO感謝祭2025｜優惠貨品再度加碼

崇光40周年感謝祭Part 2熱潮持續，啟德新店再推低至1折/$1「日日瘋狂價」，美食感謝祭同步加碼，半年一度的城中最強購物盛事於5月12日至25日於銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore全面展開，帶來多重驚喜優惠與會員專享禮遇，涵蓋美妝護膚、時尚服飾、人氣家電、家品廚具及Freshmart美食等多個範疇。

SOGO感謝祭2025｜$1激筍商品

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「日日瘋狂價」於啟德店每日限量推出$1激筍商品，其他貨品低至1折，涵蓋國際名牌、生活百貨、鞋履及食品等，品牌包括Kate Spade、Agnes B.、SOU SOU等，滿足多元購物需求。此外，啟德店首推「美食感謝祭」，多款環球美饌低至半價，包括日本、韓國、泰國及台灣直送的當造水果與精緻零食。The Twins雙子匯多間餐飲商戶亦推出低至5折優惠，讓顧客享受一站式購物與美食體驗。

SOGO感謝祭2025｜480個人氣品牌

啟德店作為最新旗艦零售地標，匯聚超過480個人氣品牌，擁有九龍東最大規模的美妝及護膚專區，品牌包括NARS、BVLGARI、ANNA SUI等，均推出吸引折扣，如NARS原生光亮肌水凝霜套裝只售$924（價值$1,418），BVLGARI男士香水套裝$1,220（價值$1,661）。童嬰專區Baby Mart集合120多個嬰兒用品及食品品牌，西松屋日本製初生BB袍$138（原價$308）、KBAZAAR草莓針織毛衣$504（原價$1,260）等優惠，為家庭消費者帶來實惠選擇。

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SOGO感謝祭2025｜內衣低至3折

銅鑼灣店則於5月14日至20日在21樓崇光宴會廳舉行「Wacoal Seasonal Sale」，精選內衣低至3折，SOGO Rewards會員購物滿額可獲贈精美禮品，為女士們迎接夏季帶來舒適與自信。

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SOGO崇光感謝祭2025｜感謝祭營業時間

崇光銅鑼灣店

地址： 香港銅鑼灣軒尼詩道555號 電話： 2833 8338 營業時間： 星期一至日

上午10時至晚上10時 感謝祭期間營業時間： 5月9日至10日、5月16日至17日、5月23日至24日

上午10時至晚上10時30分

崇光啟德店

地址： 九龍啟德協調道12號雙子匯一期 電話： 2210 0122 營業時間： 星期一至日上午11時至晚上9時 感謝祭期間營業時間： 5月23日至24日

上午11時至晚上9時30分

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