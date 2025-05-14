三孩之母｜尊尼特普前妻再當媽迎來龍鳳胎　安芭赫德疑搵代母生B惹爭議

【代母/尊尼特普/安芭赫德】美國影星尊尼特普前妻安芭赫德（Amber Heard）最近於母親節發布再當媽的喜訊！當天Amber 於IG發貼文宣布迎來了一對胎龍鳳胎，分別為女兒 Agnes 和兒子 Ocean。

尊尼特普前妻丨突迎來龍鳳胎

Amber Heard分享了一張有三雙「小腳仔」的照片，當中她寫道「今年我終於實現了多年來努力建立的家庭，我感受到難以言喻的欣喜。」貼文引來網民熱議，不少人大感驚訝兼留言：「什麽時候又懷孕了？」

現年39歲的Amber Heard跟Johnny Depp的官司於2022年6月完結，其後淡出娛樂圈，移居西班牙生活，其著名的作品包括 《怒火狂飆》、《屍樂園》 和 《水行俠》。Amber Heard被指向Johnny家暴，事件引起大批網民注意。當時有英國傳媒公開一段錄音，內容關於兩人於2015年3月在澳洲度假時發生激烈爭吵，Amber向Johnny連掉兩個酒瓶，並削斷了Johnny中指指頭的三分之一。

▲ 安芭赫德（Amber Heard）宣佈迎來一對龍鳳胎。 （取自instagram）

尊尼特普前妻丨疑代母生B惹爭議

2021年，Amber Heard透過代母迎來第一個女兒 Oonagh，曾一度引來爭議，四年後的今日，她發文分享當媽之感受：「她（指女兒）改變了我的世界，我以為自己已無法再更快樂，但現在我感受到的是三倍的喜悅。」

這次迎來一對龍鳳胎，Amber Heard表示縱然在面對生育挑戰的情況下，依舊 「負責任且深思熟慮地」 選擇了這條路，她續說：「能以自己的方式成為母親，是我一生中最謙卑的經歷。」並向世界各地的母親們送上祝福。

外界推測，Amber Heard的一對龍鳳胎同樣透過代母誕生，惟她定居的西班牙尚未合法代母制度，消息一出引來不少爭議。

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