骨灰龕位｜食環署3靈灰安置所1.6萬個新龕位　下周一起接受申請 

食環署今（14日）宣布，粉嶺和合石、東區哥連臣角新廈和沙田石門靈灰安置所合共逾1.6萬個新建的可續期骨灰龕位於下周一（19日）至下月18日接受申請。

食環署助理署長（職系管理及發展）何婉雯指，該1.6萬個可續期骨灰龕位，包括哥連臣角新廈靈灰安置所6,000個標準龕位和50個大型龕位；和合石靈灰安置所第六期4,000個標準龕位和50個大型龕位以及石門靈灰安置所6,000個標準龕位和50個大型龕位。

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石門新場地 不可燃燒香燭祭品

她提醒，石門靈灰安置所按當區居民要求，是一個「無煙靈灰安置所」，即靈灰安置所範圍內，包括各樓層即公用地方，均全面禁止燃燒香燭祭品，安置所內也不設任何燃燒祭品設施，署方會加強巡邏及研究以科技加強管治，籲希望燃燒祭品的市民切勿選擇此安置所；而其餘兩個安置所編配的龕位禁香及非禁香的比例為50:50。

何婉雯稱，獲編配的公眾骨灰龕位最初安放期為20年，標準骨灰龕位費用為2,400元，大型則3,000元，期滿後可每10年續期一次，費用就分別為1,200元及1,500元，兩者安放的骨灰數量均不設上限。

市民下周一起可在食環署網站或「墳場及火葬場服務平台」網上申請或下載申請表，也可親身到食環署香港或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衛生辦事處、各區民政諮詢中心索取表格，或經熱線2841 9111以傳真索取。

申請人只可為同一位先人填寫一份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位，申請大型龕位須於表格內填寫至少3位先人的資料，標準龕位則至少1位。

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建議網上申請及付款

何婉雯建議市民透過網上遞交申請，指提交後可隨即收到有申請編號的確認回條電郵，方便日後跟進，且若申請人曾為同一已故人士申請火化服務，也毋須夾附所需文件副本，並可網上自動審批。而申請人若中籤亦可經墳場及火葬場服務平台的「一碼通網上服務及繳費」繳付訂明費用，完成龕位編配手續，形容可以足不出戶便完成整個過程。

署方預計，將於第三季攪珠和電腦隨機抽籤編配龕位，具體日期稍後公布。署方當日會通過WhatsApp/流動電話短訊及電郵或郵寄方式通知中籤申請人獲編配的骨灰龕位編號，中籤者也可使用署方「編配龕位專頁」查看龕位位置。

何婉雯現時骨灰龕位供應充足，只要申請，基本不需要輪候，署方會繼續審視未來的發展，包括死亡人口等，繼續尋找合適的地方，務求有提供充足公眾骨灰龕位供應。

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