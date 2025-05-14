逃兵役案｜王大陸逃兵役案蔓延台灣娛樂圈　陳零九、《棒棒堂》李銓等11名藝人被捕

【王大陸 / 陳零九 / 陳大天 / 逃兵役】今年2月，台灣男星王大陸涉嫌偽造病例逃兵役，警方順藤摸瓜擴大追查後發現還有多名藝人涉案。

據台媒報道，今日（14日）清晨，台灣警方兵分多路突襲，將歌手陳零九、搞笑藝人陳大天、《模範棒棒堂》男團「超克七」李銓、舞台劇演員黃博石、威廉、阿虎、大根等11名藝人涉案。

王大陸被捕︱王大陸疑偽造文書 涉逃兵役目前接受偵訊

逃兵役案｜陳零九手機關機躲避警方定位

另外，台媒指陳零九為躲避警方的最終定位，一度將手機關機，最後在板橋被找到，他的經理人公司回應：「藝人與經紀公司尊重與配合檢調程序，謝謝媒體各界關心。」

威廉則是在綠島拍攝，中午主動到派出所接受調查，表示：「別擔心，我主動面對配合。」經理人亦回應：「目前威廉正在綠島進行節目拍攝，已主動就近至綠島派出所釐清真相，並於最短時間內調整行程回台主動配合調查，謝謝大家關心。」

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陳大天的所屬公司亦發聲明：「本公司所屬藝人陳大天因個人兵役問題，今日接受檢調單位約談偵訊，就藝人行為所造成社會不良示範，本公司深感遺憾，本公司將協同藝人全力配合檢調調查程序，謝謝媒體各界關心。」

逃兵役案｜陳大天、陳零九超過服兵役年齡

據了解，藝人名單中，現年37歲的陳大天及38歲的陳零九均已超過服兵役年齡，按台灣《兵役法》法令規定，年滿36歲便能完全除役，換言之他們兩人接受處罰後，不用像王大陸入伍服兵役。

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