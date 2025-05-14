香港國際機場｜議員關注機場貴賓室服務供不應求　陳美寶：研彈性安排開放時間

議員指機場貴賓室服務供不應求，僅1至2間貴賓室24小時開放，關注如何滿足夜間轉機旅客需求。運輸及物流局局長陳美寶今日（14日）表示，將彈性安排貴賓室開放時間，並配合二號客運大樓新增的非高峰時段航班調整服務安排。

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陳美寶今日在立法會回應議員質詢時表示，目前17間貴賓室均位於一號客運大樓禁區離港層，每間面積由不足200至逾6,000平方米不等，合計每日最多接待2.2萬人次。至於各貴賓室的具體接待上限，她稱因涉及營運商商業敏感資料，機管局未能提供。

2間新貴賓室預計今年底分階段啟用

陳美寶指出，機管局已批准2間貴賓室的擴建計劃，共增加約4,200平方米；另預留3個位置開設新貴賓室，總面積約2,300平方米，目標今年逐步開放。此外，擴建後的二號客運大樓及客運廊中，抵港大堂將設2間貴賓室，總面積1,000平方米，預計今年底分階段啟用；離港層則預留7間貴賓室，總面積約6,000平方，將配合客運廊同步投入使用。

提出質詢的新方向議員張欣宇引述數據指，現有貴賓室總面積約2.6萬平方米，擴建後將增加1.25萬平方米，增幅越50%；但機場客運量預計由去年5,300萬人次增至2035年的1.2億人次，增幅超過一倍，詢問如何解決服務缺口。陳美寶回應稱，貴賓室的服務功能、目標客群及開放時間各異，不能單純以面積與客運量匹配，並承諾未來會靈活調配空間以應對需求。

選委界議員尚海龍反映，有非香港居民批評入境體驗變差。陳美寶強調，機場新設貴賓室將提供出入境便利、行李託運及專車接送等一站式服務，務求讓高端旅客「抵港第一刻即有難忘體驗」。

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