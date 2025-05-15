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新冠肺炎｜本港新冠確診創半年新高　15款湯水茶療紓緩「長新冠」止咳化痰

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

本港新冠肺炎確診數字近日創下半年新高，TOPick整理15款中醫推薦湯水茶療，有助舒緩「長新冠」。

【新冠病毒/ 長新冠/ 咳嗽/ 多痰/ 止咳/湯水食療】本港新冠病毒活躍度上升，確診數字近日更創下半年新高，不容小覷。而不少患者痊癒後仍會出現「長新冠」後遺症，例如痰多、咳嗽不止等，TOPick就整理出15款不同由中醫師推薦的湯水茶療，有助止咳化痰，提升免疫力。

本港過去4周75人染新冠重症 26人亡

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮指出，本港新冠病毒活躍程度已達相當高的水平，自3月中起各項監測指標持續上升，並超過去年8月的高峰，但仍低於過去兩年的紀錄。在過去4個星期，錄得75宗成人嚴重個案，當中有26宗死亡個案，高於前4個星期的數據。約95%成人嚴重個案有長期病，95%在過去半年未接種新冠疫苗加強劑。

香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅指，本港的新冠病毒活躍程度於3月中起上升，形容現時已經進入約每半年一次輕微爆發的循環。他續指，因早前出現流感高峰，今次的新冠輕微爆發已有所延遲，與對上次約相隔8個月。

同時，本港亦出現兩款微變異病毒株，包括「JN.1」及新的「XDV.1」，兩者免疫逃逸能力較強，傳染性較高，惟整體破壞力仍屬輕微。不過若高危人士一旦感染，會有較大機會出現重症。

註冊中醫師何慧欣曾在Facebook專頁表示，新冠肺炎輕症康復者的後遺症，最常見的包括異常疲倦感，氣喘、專注力不集中、記憶力變差、部份人甚至出現心悸及焦慮等情況，並從中醫角度來分析氣短乏力及專注力變差的患者。

長新冠｜氣短乏力為主患者

從中醫角度看，新冠肺炎康復期，人體的正氣並未完全恢復，根據病人的不同表現，辨證論治。如果病後肺氣虛弱或脾氣受損，出現疲倦乏力、氣喘氣短等症狀，可以歸納為肺脾氣虛或氣陰兩虛的證型，治以補肺健脾或養陰益氣，以伴有不同的症狀區分。

長新冠｜專注力變差患者

如果出現記憶力變差、注意力不集中、心悸等症狀，中醫認為此為心脾兩虛的症狀，所以是由於病人思慮過度、或病後調理不足，同時多並見病人面色蒼白、萎黃、胃口不佳、腹脹、女士可見月經色淡、量多、甚或崩漏，治以補益心脾養血心悸怔忡、或有虛煩不眠的情況，以滋陰養血安神為治療重點。

以下是何醫師推介的3款湯水食療：

 蘋果雪梨沙參南北杏湯

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何醫師表示，一般市面上買到的是北沙參，強於益胃生津，治療口乾舌燥、胃陰不足的情況。南沙參長於清肺熱、補肺陰，治療因為肺陰虛引起的燥咳、乾咳、咽乾、口渴等症狀。

註：遇冷咳嗽、容易腹脹、便溏、陽虛體質之人士慎用。

大棗養心安神湯 

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這款湯水適合容易頭暈、專注力不集中、心神不安、健忘、容易出現心悸、失眠之人士。每星期可以飲用兩至三次。

註：熱性體質、身體有明顯熱象、外感之人士慎用。

虎乳靈芝淮山蓮子湯

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虎乳靈芝最適合康復後飲用，可以補肺止咳平喘，適合仍然覺得經常感覺精神不佳，容易氣喘、氣短乏力，四肢重墜、大便溏瀉之人士。每星期可以飲用兩至三次。

註：懷孕婦女可以減去熟薏米，以扁豆代替。

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湯水食療｜5款紓緩咳嗽痰多茶湯

咳嗽痰多是不少輕症新冠患者的煩惱，欲紓緩不妨自製食療湯水，以下由兩位醫師悉心挑選的茶飲湯水，全部屬家常膳食，老少皆宜。

雙雪杏仁無花果茶

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註：痰白質稀、大便稀薄成水樣者忌用。

羅漢果柿餅湯

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註：脾胃虛弱、消化功能較差者忌用。

龍脷葉海底椰無花果瘦肉湯

註：痰多清稀者忌用。

白蘿蔔腰果苡仁湯

註：氣虛腹瀉者或同時服食人參、北芪人士忌用。

淮山蓮子健脾祛濕湯

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湯水食療｜自製2款緩解喉嚨痛食療湯水

胖大海甘草茶

忌用人士：痰白質稀、大便稀薄成水樣者。

桔梗甘草煎

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舒緩頭痛、流涕：薑蘇紅糖熱飲

緩解痰多難咯：霸王花海竹南北杏

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湯水食療｜金銀花水治喉痛

註冊中醫師譚莉英曾在受訪時指出，不少康復者會覺得疲累、無胃口、睡得不好，甚至仍有感冒的症狀。在中醫角度這是處於外感病的康復階段，病邪逐漸消退，但同時正氣亦有可能遭到一定耗損。而部分康復者出現疲乏、口乾、消化功能欠佳、持續咳嗽等不適，中醫理解與氣陰兩傷和脾胃失調有關。

譚醫師指新冠康復者的身體大都比較虛，可以吃一些補氣提高免疫力的湯水或茶飲，比如黃芪、枸杞泡水喝，或者用黃芪、枸杞煲湯。

常見的喉嚨或氣管不適多由於病邪傷肺，肺開竅於鼻，肺朝百脈，病毒最初會攻擊口腔、咽喉部，令津液受損，同時破壞咽喉黏膜，致出現喉嚨痛、口乾的狀況。而且肺部功能下降，換氧量不足，自然會感到疲憊、乏力倦怠、胸悶和氣喘。

譚醫師指這是屬於外感熱病範疇，或因邪氣仍留身體尚未全面去除，或屬病後傷害了正氣所致。肺氣虛，治療當以補益肺氣，斂肺止咳為主，亦可針灸肺俞和列缺穴。咽喉痛之康復者，可用金銀花泡茶喝；乾咳則用生黑芝麻磨碎加冰糖和水慢火煮滾熱服，或是生黑芝麻磨碎加雞蛋和水慢火煮滾熱服。

至於聲沙鼻音重，可用清涼滋潤的中藥，如百合、麥門冬、沙參、玄參、山藥和女貞子等來養陰潤燥，修復受損的喉嚨組織。若感到有痰黏住喉嚨的話，可服用陳皮㷛茶，以助於化痰。

她又推薦以下5款湯水及茶飲食療，供有需要人士參考。

醒腦袪濕湯

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潤肺梨茶

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益氣健脾湯

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更多相關報道：止咳飲食｜本港新冠確診創半年新高　醫生公開久咳戒口大全　戒1類食物促復原

同場加映｜咳嗽戒口飲食清單

台灣胸腔內科醫生蘇一峰日前在其Facebook專頁發文，列出以下17種咳嗽飲食宜忌，當中有6種屬於性質較為平和的食物，可以放心食用；有1種絕對不建議食用，恐防會導致氣管收縮和發炎，繼而加劇病情。

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止咳飲食｜8類食物久咳者忌食

本港註冊中醫師林惠賢接受TOPick訪問，建議以下一些久咳者適用的飲食宜忌：忌生冷、煎炸、油膩、辛辣，高糖份、牛奶、芝士、濃湯等食物：

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針對3種常見痰咳類型，包括寒咳、熱咳、燥咳，她建議多食以下6種食材止咳：

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