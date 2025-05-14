香港展覽｜環球資源4月香港展逾12萬進場人次　東歐、拉丁美洲買家數目錄明顯升幅

環球資源4月香港展近日於香港亞洲國際博覽館圓滿結束。三期展覽涵蓋遊戲設備、消費電子、電子元件、移動電子、智能家居、安防及家電、家居及餐廚用品、品質生活、運動及戶外、嬰童用品共9個專業領域，吸引來自全球近5,000家亞洲供應商，展示超過34萬件創新產品。展覽錄得超過12萬進場人次，其中，來自東歐、拉丁美洲、日本及韓國的專業買家數目在全球買家數中錄得明顯升幅。

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環球資源展一期展覽會期間，重點聚焦消費電子、電子元件及首次獨立設立的遊戲展。全新遊戲展集結約200間展商，專注展出電競滑鼠、鍵盤、椅、顯示屏、遊戲手掣及耳機音響等熱門外設產品，多家電競品牌攜旗艦新品現場亮相。同時，IP聯名、潮玩設計及盲盒經濟熱潮，深受Z世代買家青睞。專注於遊戲主機配件生產的深圳市弘達聖電子有限公司總經理王聖軍表示，公司自2017年起持續參加環球資源展，認為展會擁有豐富且專業的客戶資源，平台組織嚴謹，客戶資源聚焦度高。他強調，雖然面臨關稅挑戰，但從展會現場情況來看效果超出預期，並對未來發展依然充滿信心。

二期展會則以創新科技、個性化設計與全新生活體驗，推動品牌出海與市場升級，為全球專業買家提供前瞻性的採購決策依據。AI技術廣泛應用於移動設備、智慧穿戴、健康管理及機器人等產品領域，引發市場熱烈關注。

深圳研強物聯海外銷售總監Wayne Tang表示，公司專注於個智能穿戴產品，每次新品發布都選擇在環球資源平台進行。他也提到，本屆展會中，約有四成曾在線上洽談過的客戶或潛在買家親自來到展位，帶來了理想的效果。專注於一次性木製餐具的Wood Worth Co., Ltd行政總裁Silvia Huang則表示，首次參展便感受到現場人流量大且客戶質量高，接觸到來自巴西、意大利、越南等多個國家的買家，客戶群體多元，需求豐富，参展成果令人滿意。

三期展覽會，緊貼2026年世界盃熱潮，特設主題展區展示可持續材料運動裝備、定制球服及IP衍生產品，並帶來多功能露營車、智慧健身器材等創新戶外裝備，滿足多場景應用需求。現場舉辦運動嘉年華、Pickleball體驗、三項鐵人賽及詠春大師現場演示等活動，提升觀眾互動與沉浸體驗。嬰童用品展則聚焦智能化與情感化設計，AI嬰兒看護、趣味兒童出行用品等新品廣受新生代家庭青睞，推動產品升級與行業創新。

環球資源香港展及海外展業務副總裁高嘉顯表示，環球資源香港展將繼續發揮其在全球貿易中的重要角色，積極與更多優質企業携手合作，透過建立長期穩定的合作關係，大力推動各行各業的創新和發展。一方面爲供應商提供展示創新産品的優質平台，另一方面亦爲買家及時提供最新的市場動態和採購選擇，搭建起買賣雙方交流合作的橋樑，助力雙方在全球貿易中覓得更多商機。

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