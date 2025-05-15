兒童護齒｜8歲童7隻蛀牙痛到失眠傷及神經需杜牙根　牙醫教3招輕鬆護齒

【蛀牙/牙齒健康】蛀牙不僅僅是牙齒健康的問題，它還可能對孩子的身心發展產生深遠的影響。蛀牙引起的疼痛會影響孩子的飲食習慣，導致營養不良。嚴重的蛀牙甚至可能導致牙齒缺失，影響恆牙的發育，進而影響孩子的語言發展和自信心。

大多數人都知道，蛀牙的主要成因是口腔內的細菌與糖分結合，形成酸性物質，侵蝕牙齒表面的琺瑯質。嬰兒時期，長期使用奶瓶或在睡前飲奶都會增加蛀牙的風險。

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有些家長可能會疑惑，為什麼孩子已經很少吃糖，卻仍然有蛀牙問題。其實，糖分只是其中一個因素。每次進食後，食物殘渣和細菌會在牙齒表面和牙縫中積聚，形成牙菌斑。

如果口腔衛生不當，也會導致蛀牙。此外，蛀牙的風險還可能與遺傳有關，有些人的牙齒結構天生較為脆弱，琺瑯質較薄，更容易受到酸性物質的侵蝕。

為了有效預防兒童蛀牙，家長應該從小培養孩子良好的口腔衛生習慣。每天至少刷牙兩次，並使用含氟牙膏，有助於強化牙齒的琺瑯質。此外，從孩子半歲開始，定期帶他們去牙醫檢查，能幫助他們減少對牙科治療的恐懼，並及早發現問題。

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在飲食方面，家長應該注意控制孩子的糖分攝入，鼓勵他們多吃水果、蔬菜和全穀類食物，這些食物不僅對牙齒有益，還能促進整體健康。最重要的是，與孩子一起建立正確的飲食觀念，使他們意識到口腔健康的重要性。

近日，一名母親帶着疲倦的面容，帶著八歲的小朋友到診所檢查。小朋友牙痛數日，導致他不能入眠及進食。

經牙醫檢查後，發現小朋友口腔內有超過七隻蛀牙。這不僅令他感到極度不適，也讓他的家長心中充滿焦慮。

在診所裡，小朋友的緊張情緒充斥整個房間。每當醫生靠近，他就會掙扎、哭泣，顯示出對牙科治療的深深恐懼。最終，由於情況嚴重，他被轉介至兒童齒科醫生處理。由於很多牙齒的情况已傷及神經線，需進行杜牙根治療，所需費用相當昂貴。

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