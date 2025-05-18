偉大媽媽｜張慧儀領養心臟病兒感受沒血緣真愛　從未聘外傭親自照顧養子：我感到驕傲

【張慧儀/養子Hanson/偉大媽媽】你曾否祝福過別人早日找到真愛或真命天子？其實在這個世界上，真愛不僅局限於愛情，真愛可以是沒有血緣的母子關係，張慧儀與養子Hanson正正就是這種真愛的最佳例證，慧儀微笑道：「我感恩上天賜予我這段關係，儘管我的愛情路並不順遂，但我因兒子明白了什麼是真愛。」

偉大媽媽張慧儀｜母子能夠相遇是很大的緣份

Hanson患有先天性心臟病，慧儀於他兩、三歲時領養了他，她指兩人相遇是一個很大的緣份：「很多人都說，你兩個沒有血緣，你們會這樣好？其實就是這樣，我到今日，我還是這樣愛錫他，我們兩個是很好，我到現在還會說『媽媽的心肝仔』、『媽媽的寶貝』。是真愛！所以世上有沒有真愛？有，真愛不一定是愛情，我和Hanson是最好的例子，沒有血緣的愛。」

▲ 張慧儀指與養子Hanson相遇是一個很大的緣份。（陳慧安攝）

偉大媽媽張慧儀｜從兒子身上感受到真愛

不知不覺慧儀已養育Hanson 20年，彼此之間的深厚感情可想而知，慧儀很感恩上天賜兒子給她：「雖然我在感情、愛情路上很不理想，但上天給我知道什麼叫真愛，我以前年輕，想要找一個真愛的男人，原來真愛是很廣闊的，我可以講，我真正享受到很真的愛，是我兒子給我的，所以大家說你兒子很幸福遇到你，其實不是，所有東西都是互相的，他讓我感受到真愛。」

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偉大媽媽張慧儀｜兒子拍拖要帶給媽咪過目

現正就讀大學的Hanson正值花樣年華，問到兒子開始拍拖了嗎？慧儀笑指兒子仍十分單純，但如果真的結交了女朋友，一定要帶回家給媽媽過目，慧儀哈哈大笑說：「當然要帶回來給媽媽看看，如果是好的，我怎會阻止你呢？」她也曾「警告」兒子：「有時候他個人衛生不夠好，我就跟他說，你這樣，以後怎樣識女仔？哪個女仔會喜歡這樣的男仔？」

慧儀自言是一個開放的媽咪，甚至反作弄兒子，跟他開玩笑說：「如果有一天媽媽說不喜歡的，你會怎樣？他說不跟她一起，現在他當然這樣說，對不對？到你長大，你真的懂事，我就算不喜歡，你都會繼續的，不過我說如果媽媽不喜歡的，她一定是有問題的，你要相信我！」足見母子之間無所不談。

▲ 慧儀領養患心臟病兒感受無血緣真愛。（微博圖片）

偉大媽媽張慧儀｜不請工人親力親為湊大養子

時光飛逝，Hanson也到了談情說愛的年紀，但驀然回首，這段育兒過程並不容易，慧儀可謂棉乾絮濕湊大Hanson，這些年來都沒有聘用外傭姐姐幫手，是自己一手一腳照顧兒子，問到為何不聘請外援？慧儀解釋：「因為Hanson不太擅長說話，首先不要講說話，他當時兩歲多三歲，小朋友這麼小，怎放心給他人照顧？別人怎樣照顧，他不懂得說，加上我兒子有少少身體不好，所以我從來沒有想過請外傭。」

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偉大媽媽張慧儀｜演藝生涯訓練捱眼瞓能力

為了方便照顧，慧儀無時無刻將Hanson帶在身邊，從小到大Hanson也跟著媽咪穿州過省，這一度令慧儀感內疚，認為給予不到兒子一個安穩的生活環境，但同時也自豪可以親力親為照顧兒子成長：「他由小時候來我屋企到今日，他吃的百分之89，都是我煮的，那幾個百分點是我沒有空，我工作沒辦法，去到今天他吃的，一定是我親手煮，和自小是我照顧他長大。」

身為母親，當然有疲憊的時候，但她認為演藝生涯早已給了她訓練，令她不怕捱眼瞓，甚至習慣了這種模式，因此當起媽媽也能得心應手：「到自己有小朋友時，嘩！這是我的兒子，我更加可以這樣捱眼瞓。」但她稱最辛苦的時間總算過去了，說時一副有仔萬事足的模樣，說起來，慧儀與Hanson之間的母子情，正是世上其中一種最美的愛。

【張慧儀訪問（上）】

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