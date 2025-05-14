抗疫英雄｜「香港女兒」謝婉雯沙士期間主動請纓照顧重症病人　入學手冊立志：為社會和人民服務

【沙士／謝婉雯／醫生/ 香港女兒】2003年3月，香港爆發沙士，一共奪去本港299人的性命，當中包括8名醫護人員。其中，屯門醫院胸肺科主任醫生謝婉雯因救治病人而在同年5月13日殉職，終年35歲，至今已逝世22年。謝醫生其後獲封為「香港女兒」，而她從醫助人的決心早在入讀大學之初已十分明確，當時便在入學手冊寫下志願，立志「為社會和人民服務」。

抗疫英雄｜自少立志從醫助人

謝婉雯醫生自幼學業成績優異，於1986年以8優成績成為香港中文大學的暫取生，入讀中大醫學院。當時她已立下心志，在入學手冊寫下自己的志願：「加入醫生的行列，為社會和人民服務，更發揮自己所長。」

而與謝婉雯一起入學的中學同窗蘇詠儀也曾憶述：「謝婉雯應該好細個已經話要做醫生，（因為）幫到人。」她形容，謝婉雯是中學老師口中典型的「品學兼優乖學生」。不過謝婉雯也絕非「讀死書」，且本身也很好動，曾是女童軍及學校游泳隊成員。

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抗疫英雄｜對病人及家屬極具耐心

1992年大學畢業後，謝婉雯於屯門醫院實習，及後正式加入該院的急症科工作。由於她性情溫婉，因此又有一個花名叫「表妹」，

以前有啲粵語長片有個「婉君表妹」，咁大家覺得一來個名有啲似，「婉雯」、「婉君」，第二就係佢俾人嘅感覺一路都係好溫柔、好斯文。

蘇詠儀稱讚謝婉雯工作一向有耐性，無論是面對精神狀況較混亂的急症室病人，或是較焦急的家屬，她仍能耐心向病人及家屬了解病情，慢慢解釋，絕不「呼呼喝喝」；除了關顧病情，她更關心病人的心情。

抗疫英雄｜自動請纓照顧沙士重症病人

2003年沙士爆發期間，謝婉雯主動請纓到深切醫療部照顧病人。蘇詠儀憶述，謝婉雯患病入院後數天，二人仍然以電話保持聯絡，向朋友交代自己的情況；並且叮囑各人代為留意媽媽的身體情況，留意有沒有發燒。

其實當時佢呼吸已經唔暢順，但佢擔心其他人多過自己……

同為大學同學及屯門醫院醫生的李舜華形容，謝婉雯是一位很盡責的醫生及病人，每當其他醫生到病房為她檢查，她總自覺地戴上N95口罩。一直到2003年5月13日凌晨4時，謝婉雯病逝，終年35歲。屯門醫院為謝婉雯舉行追思會，而謝爸爸亦親手寫下字句，勉勵香港人永不放棄：

多謝各界對婉雯的關心，她的勇氣和犧牲精神，盼望能鼓勵港人永不放棄。

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曾與謝醫生共事、屯門醫院副行政總監莫俊強曾受訪稱，沙士對屯門醫院內科部而言，是一件永遠都要記得，永遠也抹不去的事情。他又表示，每年差不多時候，都有同事買花牌放置在屯門醫院飯堂紀念謝婉雯。莫醫生憶述，當時曾與謝婉雯一起看症，感覺她「好乖女」，知道她出事也好難過：

做醫生的，無人想過要做英雄，更不想成為烈士，但從來無人打算後退。

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