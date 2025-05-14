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抗老早餐｜3款常見早餐恐越食越老　營養師推介抗老早餐之選　呢款未必人人啱食！

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 54 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

AI 摘要
  • 早餐地雷：純碳水、氧化食物、人工甜味
  • 抗老早餐：冷壓油沙律、維他命E套餐、黃豆料理
  • 避免含糖零食、果汁，選擇新鮮食材

【早餐／抗氧化／催老】一日之計在於晨，現代人生活忙碌，早餐通常都隨便解決，但小心選錯早餐填肚，可能加速細胞老化。日本有營養師指出3款常見早餐組合，日日食可能越食越老！

抗老早餐｜3大地雷早餐

據日媒《Woman's Health》報道，日本營養師松崎祐子指出，細胞氧化與糖化是造成老化的兩大主因，舉例出3大地雷早餐，容易越吃越老：

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1.「純碳水組合」：飯糰、白麵包

單純的碳水化合物如白飯糰、白麵包缺乏其他營養素，容易造成血糖快速上升，長期食用可能加速老化。建議改選全麥麵包、糙米等「棕色碳水化合物」，或搭配沙律增加纖維攝取。

2.「氧化食物」：便利店或超市熟食、久放食品

松崎祐子指出，許多即食食品因長時間烹煮或保存，營養成分已大量流失。這類食物氧化程度高，建議選擇現做料理或新鮮水果，才能攝取完整營養。

3.「人工甜味陷阱」：含糖飲料、加工食品

有研究顯示，人工甜味劑產生的糖化終產物（AGE）速度是一般糖的10倍以上。松崎祐子提醒，早餐應避免含糖零食、果汁，購買前務必查看成分標示。

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抗老早餐｜3款抗老早餐 

故此，她推薦3款抗老早餐，能夠抗氧化之餘，亦能夠攝取優質營養，如蛋白質和維他命E：

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1.「冷壓油沙律」：生飲優質油脂

早餐可將冷壓橄欖油、亞麻籽油等直接拌入生菜沙律，保留完整營養素，因高溫烹調會破壞油脂營養價值。

2.「維他命E套餐」：堅果+深海魚

抗老必備的維他命E，松崎祐子建議早餐可加入杏仁、核桃等堅果，每日建議攝取25克。沙丁魚、三文魚卵也是優質來源，適合做成日式早餐。

3.「黃豆料理」：豆腐、納豆

黃豆富含異黃酮、植物性蛋白質，是超級抗氧化的食物首選，每天吃半塊豆腐或一份納豆，就能幫助細胞再生。

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