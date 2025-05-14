漢鼎欠債｜學校分12期向家長還款　梁熙：家長已收到部分款項仍要留意能否完成還款

私立學校漢鼎書院拖欠家長債券款項，事態有新發展。校監徐莉透露，學校已獲「白武士」注資，現正進行債務重組，和逐步向債權人償還款項。協助家長的立法會議員梁熙稱，家長目前已收到部分還款，但仍要留意學校能否切實履行還款承諾。

徐莉在昨日（13日）社交網站交代學校和辦學團體益利樂生教育基金的近況，稱「白武士已進場」，學校正進行債務重組。早前學校拖欠家長還款，徐莉透露，學校會在今年年底，還清所有離校學生家長的建校債券款項，截至4月29日，辦學團體已經向家長償還4期款項。

▲ 徐莉在社交平台表示，漢鼎書院已獲白武士注資。（小紅書截圖）

學校至今還款4期 料年底完成離校家長建校債券還款

本報取得一份2月發出的學校通告，向家長交代債務最新情況，指就建校債券方面，所有離校學生家長學生的建校債券將分為12期歸還，今年2月起開始歸還，首月償還兩期，其後每月償還1期。至於在讀學生家長的建校債券，會由今年8月起用作抵銷一半學費，詳細安排會另行通知家長。

徐莉在通告中稱，辦學團體已找到投資方，願意解決辦團的所有負債問題，計劃在兩年內全部解決。她稱，辦學團體亦會分24期，贖回原本只能轉讓、不設贖回機制的「本金券」，在2026年底前完成贖回。至於其他債務，她稱會分為12期歸還，與離校學生家長的債券一樣，在今年年底前完成還款。

她又在通告強調，還款計劃以學校實際經營和資金狀況為基礎，若與「不可抗力或特殊情況」，學校、基金會和投資人會與債權人協商調整還款計劃。另外，通告回條列明，若簽署同意還款安排，亦要同意「通過協商解決相關爭議」，確保還款計劃順利進行。

▲ 梁熙稱，不少家長同意還款安排，但仍要關注學校是否能完全履行新的還款承諾。（資料圖片）

梁熙：家長盼「收得一期得一期」同意新安排

協助家長跟進債務安排的立法會議員梁熙表示，大部分家長都有簽署通告，同意新的還款安排。不過，他透露不少家長起初都對學校的新還款安排有懷疑，「點解會突然還到錢，又或者學校會不會打算還幾期便金蟬脫殼？而且學校向家長還款，本身就不需要徵求同意。」

他又稱，通告要求家長以協商形式處理債務，意味不能用其他途徑，例如法律途徑追討款項，而且亦沒有交代新投資者的身分和詳細計劃，同樣令家長懷疑學校的還款能力。不過，他稱不少家長最後抱著「收得一期得一期」的心態，同意學校的新還款安排，而家長目前亦確實已收到4期的款項。他形容學校能分期還款是好開始，但涉及的還款額相當龐大，仍要密切關注學校能否履行還款承諾。

警方：19人報案 案件仍調查中

梁熙又促請教育局要加強對私立學校無抵押債券的規管，形容要待有家長投訴才跟進是太後知後覺。

警方表示，截至5月12日，共接獲19人報案，涉款合共約2,100萬元。案件列作「求警調查」，由港島總區重案組第一隊跟進，目前仍在調查中，暫未有人被捕。

教育局表示，近月沒有接獲有關學校未有退還建校債券費用的投訴，並已敦促學校與持分者保持溝通，盡快按協議退還相關款項，學校亦要確保財政狀況能支持學校持續營運，以及與投資者商討的學校發展及還款方案切實可行並如期落實。教育局又表示，如發現學校有虛假陳述，必會嚴肅跟進。

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