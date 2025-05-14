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手機成癮︱日本調查學童日花3小時玩手機　大腦停止發育專家教3招助戒手機癮

兒童健康

撰文： TOPick教育組

發布時間： 45 分鐘前

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日本研究指，學童日花3小時玩手機， 大腦會停止發育。

【玩手機/學童/手機/大腦】小學生擁有自己的智能電話愈來愈普遍，有指香港小學生平均日花4小時用電子產品，假日更為6小時。據《President Online》報道，東北大學加齡醫學研究所教授川島隆太從2010年開始，對仙台市約7萬名中小學生進行長達十年的追蹤調查，發現每天花3個小時以上在電腦上的孩子，即使努力學習、睡眠充足，成績也會低於平均水平。

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手機成癮︱經常溫習無助成績

日本腦科專家川島教授指出，每日在螢幕前（包括電視、手機、電玩）的時間超過一小時，學生的學業成績即明顯下降。進一步分析發現，即便學生每日溫習時間超過兩小時，只要手機使用超過三小時，其學習表現仍不如幾乎不讀書、但不使用手機的學生。這顯示問題並非出在學習或睡眠時間被壓縮，而是手機使用本身對學習力構成干擾。由此可推測，使用手機對孩童的邏輯思考力、記憶力、專注力、讀解能力，都會造成影響。

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該研究團隊每三年透過磁振造影（MRI）觀察孩童腦部變化，並同時進行生活習慣問卷調查。結果發現，長時間使用網絡的孩童，其大腦某些區域在三年間幾乎未見發育進展。尤其是負責連結腦部各區的白質神經纖維網絡，發展更是顯著停滯。研究認為，這種神經發展上的遲緩，可能是學力衰退的結構性原因之一。

手機成癮︱澳洲立法禁止16歲以下使用社交媒體

此現象並非僅見於日本立法。美國與韓國的研究亦指出，手機本身即使不使用，只要放在桌上，就會干擾專注力，影響記憶與理解能力。針對此趨勢，澳洲更已通過立法，自2024年起禁止16歲以下兒童使用社交媒體，嘗試遏止過度依賴帶來的負面影響。

川島教授建議，家庭應建立清楚的使用規範，例如禁止在念書時與睡前使用手機。他也提醒，家長本身的使用習慣將強烈影響孩子，家庭成員應共同訂立與實踐手機使用原則。唯有透過自律與制度化管理，才能保護下一代的認知發展與學習成效。

手機成癮︱心理學家教3招助戒手機癮

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