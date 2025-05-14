仁滙醫務疑結業｜衞生署已為54名受影響兒童打針或提供建議　助私院送達11份檢查報告

政府本月2日就仁滙醫務集團懷疑結業事件成立跨部門專責小組跟進。衞生署今日（14日）公布，截至昨日，轄下的母嬰健康院已經協助54名受事件影響的嬰幼兒的家長提供健康建議或接種疫苗。

衞生署本月3日起設立電話專線、電郵和WhatsApp，供市民查詢相關事宜。截至今午5時，衞生署共接獲149宗查詢，當中大部分查詢是關於兒童疫苗或其他年齡組別的疫苗，有一宗關於化驗服務的查詢。

此外，衞生署得悉涉事私營醫療機構曾使用本地私家醫院化驗服務後，已主動聯繫受影響的私家醫院，協助院方將11份檢查報告送達醫生，讓相關市民的個案可獲適當跟進。

署方亦正通知經營醫務化驗或放射診斷業務的註冊人士，假若未能向涉事私營醫療機構之轉介醫生發還檢驗報告，可聯絡本署尋求協助。

衞生署呼籲任何人士如曾經透過涉事私營醫療機構，獲安排接受化驗或放射診斷服務，而至今仍無法透過主治醫生取回報告，可於每日上午9時至下午5時致電衞生署專線（2125 1188）、發送電子郵件至dhhelpdesk_2501@dh.gov.hk或WhatsApp短訊至6170 8006尋求協助。

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