特區護照免簽｜明日起阿聯酋免簽證30日　阿曼延長免簽入境期限延長至14日

特首李家超結束中東訪問，他今日宣布，明日（15日）起，阿聯酋給予香港特區護照30日免簽安排；阿曼亦會在同日開始延長香港免簽入境期限，由10日延長至14日。

李家超今日總結行程時宣布，現時持特區護照赴海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）的六個國家，都會享有免簽或落地簽證安排。

他形容，中東之行有「好好成果」，達成59項合作備忘錄或合作協議，卡塔爾共35項；科威特共24項。24項與科威特的協議中，有4份是關於兩地政府合作，其餘均牽涉企業合作。

他說，成果有六方面，一，進一步推進政府之間關係，建立合作共識；二，達成多項合作備忘錄和合作協議；三，發揮內聯外通優勢，邀請20多位內地企業代表參與；四，進一步建立與海合會國家關係，香港正積極與海合會探討簽署自由貿易協議；五，加深相互了解強化商貿網絡；六，進一步推進人民交流。

李家超日前宣布，周一日起，持有特區護照可免簽入境卡塔爾30日。

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