  • 27°C
香港時間：2025514日 (三) 21:16

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遠足安全｜消防處過去兩年共接1,283宗攀山拯救事故　政府無意收取救援費用

港聞

發布時間： 54 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

謝展寰。（資料圖片）

環境及生態局局長謝展寰今（14日）回覆議員質詢時指，消防處過去兩年共1,283宗攀山拯救事故，共769人受傷，30人死亡。被問到會否效法其他地區的做法，向不顧警告而發生意外並尋求救援的遠足人士收取救援費，他就稱政府一向以市民的生命財產和公眾安全為首要考慮，雖絕不鼓勵市民冒險進行任何高危活動，但會在任何情況下為遇險或有需要人士提供緊急服務，絕不希望因收取救援費用或其他原因，窒礙市民使用緊急召喚服務。

謝展寰又稱，漁護署透過「郊野樂行」網站，向遠足人士提供不同遠足路徑的綜合資訊以便計劃行程，並根據有關地點是否曾發生嚴重或致命意外、相關個案的意外成因、現場地勢等因素，列出20個郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點，提醒郊遊人士避免前往，並會定期檢視及按需要更新有關名單。漁護署亦已在高危地點合適位置加設警告牌，提醒遠足人士避免進入高危地點，同時會不時檢視不同地點的情況，按需要調整及加設適合的警告牌及圍欄。

另外，漁護署的「郊野樂行」流動應用程式，設有「遠足留蹤」功能，可記錄使用者的位置，助在發生意外後縮短搜救時間。謝展寰稱，截至4月，「郊野樂行遠足留蹤」流動應用程式的下載次數超過48萬次，其中使用境外互聯網規約地址的使用者下載次數約為10萬次。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

壽司店大叔｜爭鮮阿叔疑不滿壽司店少給豉油辱罵女店員　惹公憤後結局大快人心
壽司店大叔｜爭鮮阿叔疑不滿壽司店少給豉油辱罵女店員　惹公憤後結局大快人心
小學教師墮樓︱西貢小學女教師校園墮樓　昏迷送院不治
小學教師墮樓︱西貢小學女教師校園墮樓　昏迷送院不治
腦出血｜日本資深女星演戲期間腦出血　神隱復健8個月離世享年85歲
腦出血｜日本資深女星演戲期間腦出血　神隱復健8個月離世享年85歲
急症室最長等候時間（05月14日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月14日 時間16:05）
減肥運動｜48歲主婦實測爆紅「超慢深蹲」　每日只需1分鐘　3周瘦肚腩激減22磅【附影片教學】
減肥運動｜48歲主婦實測爆紅「超慢深蹲」　每日只需1分鐘　3周瘦肚腩激減22磅【附影片教學】