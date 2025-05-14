遠足安全｜消防處過去兩年共接1,283宗攀山拯救事故　政府無意收取救援費用

環境及生態局局長謝展寰今（14日）回覆議員質詢時指，消防處過去兩年共1,283宗攀山拯救事故，共769人受傷，30人死亡。被問到會否效法其他地區的做法，向不顧警告而發生意外並尋求救援的遠足人士收取救援費，他就稱政府一向以市民的生命財產和公眾安全為首要考慮，雖絕不鼓勵市民冒險進行任何高危活動，但會在任何情況下為遇險或有需要人士提供緊急服務，絕不希望因收取救援費用或其他原因，窒礙市民使用緊急召喚服務。

謝展寰又稱，漁護署透過「郊野樂行」網站，向遠足人士提供不同遠足路徑的綜合資訊以便計劃行程，並根據有關地點是否曾發生嚴重或致命意外、相關個案的意外成因、現場地勢等因素，列出20個郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點，提醒郊遊人士避免前往，並會定期檢視及按需要更新有關名單。漁護署亦已在高危地點合適位置加設警告牌，提醒遠足人士避免進入高危地點，同時會不時檢視不同地點的情況，按需要調整及加設適合的警告牌及圍欄。

另外，漁護署的「郊野樂行」流動應用程式，設有「遠足留蹤」功能，可記錄使用者的位置，助在發生意外後縮短搜救時間。謝展寰稱，截至4月，「郊野樂行遠足留蹤」流動應用程式的下載次數超過48萬次，其中使用境外互聯網規約地址的使用者下載次數約為10萬次。

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