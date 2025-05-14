控煙｜醫衞局稱禁止加味煙可減少青少年吸食機會 否認控煙措施「去得太盡」
港聞
發布時間： 42 分鐘前
最後更新： 13 分鐘前
早前醫衞局建議在新一階段控煙措施下禁止加味傳統吸煙產品，被議員質疑「去得太盡」。醫衞局今日（14日）回覆傳媒查詢指，有研究顯示，禁止加味傳統煙可以減低青少年使用煙草的機會，並強調控煙措施並非「去得太盡」。
局方表示，煙草公司一直在傳統吸煙產品中添加不同種類的味道，如薄荷、水果和糖果味，掩蓋煙草煙霧的刺喉性，令非吸煙者更容易開始吸煙並保持吸煙習慣。研究顯示，禁止加味傳統煙可以減低青少年使用煙草的機會。
約50國家地區已禁售加味煙
醫衞局在2023年的控煙策略諮詢文件以及其後的相關立法會文件中已指出，全球約50個國家和地區，包括歐洲聯盟27個成員國、加拿大和英國已禁止售賣加味煙。中國台灣地區亦於去年公告煙草產品禁止使用指明的味道添加劑。
醫衞局再次強調，禁止加味傳統吸煙產品並非香港獨有，也並非「去得太盡」，反而香港需要透過是次立法工作跟上國際控煙政策。
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