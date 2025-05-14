的士車隊｜「大黃蜂」人手已達標　倡仿高德整合5車隊於一App　Big Boss仍欠6成司機

距離5支的士車隊7月底前投入服務的「死線」只餘不足兩個月，其中「大黃蜂」司機人數已達申請規模，有信心如期投入服務；惟「Big Boss Taxi」僅聘用目標人手4成，將每周舉行車隊介紹及招聘會。

據的士車隊發牌門檻，車隊投入服務時的士數目須達申請規模6成，須提供至少3架輪椅的士，並至少有一成司機與車隊為僱傭關係。現時只有「星群」及「樂行」共300架的士以「試運」模式運作。

由身兼的士司機從業員總會秘書長黃大海營運的新科發展車隊「大黃蜂」，標書指車隊將有1,000架的士及2,000名全職的士司機。該公司客務部經理吳港衛向本報指，不少會員都十分支持車隊，人手已達申請規模。本月將有200架的士到港，6月及7月則分別有400架抵港，料7月底前1,000架可全數完成驗收，形容目前「進度良好，十分滿意」。

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吳港衛指，車隊所有司機均為公司僱員，目前提供7,000元底薪，每程車收入亦可全數「落袋」，司機只需以每日1,000至1,100元租車；加上車隊所有的士均為均是6座，可放8件行李，方便司機在機場或口岸接遠程單，司機「好樂意過嚟」。他指，正與殘疾人士組織、酒店等商討合作，提供叫車優惠，冀「攞多啲單返嚟」，為正式投入服務準備。

料不會公開「試運」免遭誤會不夠車 倡當局參考高德整合5車隊於一平台內

吳透露，「大黃蜂」料6月初會有200架的士落地進行內部測試，主要是試行應用程式的運作，料不會公開「試運」，因不希望程式「有bug」時讓乘客體驗到，或遭誤會車隊不夠車，「未去到80%、90%，我哋唔咁出去，唔希望將個品牌做賭博」。

早前有報道引述業界消息指，有車隊請人進度未如理想，向政府提出降低發牌門檻。吳港衛指車隊會盡力做好自己，而非到限期時才「去求人」；公司亦有信心如期投入服務。

當局正研究推統一叫車平台，吳港衛指業界「唔抗拒」政府推統一叫車平台，惟各車隊仍會繼續使用自己的應用程式，統一平台只是為司機提供多一個接單渠道。他建議政府參考內地網約車平台「高德」，乘客輸入目的地後，列出各車隊提供的車型、價錢等，讓乘客自由選擇。

至於由香港的士小巴商總會理事長陳洲參與營運的「Big Boss Taxi」，公司回覆指車隊已完成大部分車輛採購，正在陸續交付，7月前可全部順利抵港。據標書指，車隊須聘請30名司機，惟公司僅完成招聘約4成司機，即至少欠6名司機才達6成門檻。公司指，正於社交平台刊登招聘廣告，並每周舉行車隊介紹及招聘會，為有興趣加入的司機進行詳細講解。

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