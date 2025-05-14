聖德肋撒手術室事故｜衞生署：無足夠證據顯示醫院違反條例或守則　若掌握新確切證據將採取適當行動

聖德肋撒醫院去年7月冷氣故障，導致手術室內出現「倒汗水」，影響手術。衞生署於今日（14日）回應指，按所能掌握的事件相關證據，認為並無足夠證據顯示醫院違反《私營醫療機構條例》或《私家醫院實務守則》的規定。

空調中斷約1小時 接通報後同日巡察

衞生署於2024年9月2日接獲醫生通報，指涉事醫院位於二樓的手術室在2024年7月31日傍晚發生約1小時空調中斷的情況。雖然空調中斷不屬於私家醫院須呈報事件，署方認為事件可能涉及病人安全，隨即於接獲通報同日展開調查，包括派人到訪醫院進行巡察、審查醫院相關文件、評估應變措施成效、了解在空調中斷時手術室的環境狀況，以及跟進後續處理措施。

根據調查，事件涉及用作調控室溫的空調系統故障，歷時約1小時，其間各個手術室有10宗手術進行。醫院解釋當時已隨即於進行較高風險手術的手術室加置除濕機，包括該醫生其時進行手術的手術室。

空氣過濾、換氣率及正壓環境均正常運作

按醫院及在場護士說明，該手術室內冷凝程度並無導致水珠滴落到病人手術部位。在事件期間作感染控制用途的手術室之通風系統，包括空氣過濾設備、每小時換氣率及正壓環境，均維持正常運作。醫院除了已即時應對事件，亦已與承辦商協商找出原因和採取措施，避免類似情況再次發生。

而醫院事後隨即跟進手術室的空氣檢測，亦監察受影響時間內進行手術的病人之感染狀況，結果並沒有發現異常。署方按所能掌握的事件相關證據，認為並無足夠證據顯示醫院違反《條例》或《守則》的規定。

另外，據衞生署現存紀錄顯示，2024年9月12日接獲一位公眾人士來電，查詢對私營醫療機構作出投訴的程序，並提及於聖德肋撒醫院接受手術期間冷氣系統失靈一事。

秘書處即時向該人士解釋投訴委員會的功能以及向投訴委員會作機構投訴的法定程序，並於翌日按其要求將投訴程序及投訴表格及法定聲明表格傳送至其提供的電郵地址，亦獲該人士以電郵確認收取。及後，投訴委員會並無接獲有關人士就是次事件作出投訴。

衞生署已根據所有資料完成調查，但會繼續密切監察持牌私營醫療機構，若掌握嶄新確切證據，將按照需要採取適當行動，保障病人安全。

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