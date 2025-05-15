麥當勞50周年音樂會｜陳奕迅/謝霆鋒/容祖兒/張敬軒/MIRROR同場演出　即睇《i'm lovin' it》音樂會門票領取方法

【麥當勞50周年/音樂會/麥當勞叔叔之家/慈善基金】「Ba Da Ba Ba Ba Ba」旋律一響起，大家便會想起麥當勞。麥記粉絲注意——香港麥當勞為慶祝50周年，7月5日將於亞博舉辦《香港麥當勞50周年i'm lovin' it音樂會》！匯聚本地重量級級巨星陳奕迅、謝霆鋒、容祖兒、張敬軒、軟硬及MIRROR，絕對讓你大飽耳福！即日起可透過麥當勞App向香港麥當勞叔叔之家慈善基金捐贈愛心，贏取2張音樂會門票，即睇詳情！

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香港麥當勞50周年音樂會｜捐款抽門票

即日起至6月15日（晚上11時59分或之前），麥當勞App用戶只需點擊App主頁捐款banner到活動網站，成功捐款港幣$50予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可獲得一次抽獎機會，有機會贏取機會難逢的《香港麥當勞50周年i'm lovin' it音樂會》門票兩張！捐款次數越多，中獎機會越高，每名合資格參加者最多只能獲奬一次。得獎結果將於6月25日前透過登記電郵通知，得獎名額高達3,600名！

▲ 《香港麥當勞50周年i'm lovin' it音樂會》，匯聚本地最炙手可熱的巨星！

《香港麥當勞50周年i'm lovin' it音樂會》門票抽獎捐款 捐款活動時間 2025年5月15日上午11時至6月15日晚上11時59分或之前 音樂會日期 2025年7月5日晚上7時 音樂會地點 亞洲國際博覽館 AsiaWorld Arena 演唱歌手 陳奕迅、謝霆鋒、容祖兒、張敬軒、軟硬及MIRROR 得獎結果公佈日期 2025年6月25日前透過登記電郵通知 參加抽獎方法 - 麥當勞App用戶點擊App主頁捐款banner到活動網站，成功捐款港幣$50予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可獲得一次抽獎機會； - 捐款次數越多，中獎機會越高； - 每名合資格參加者最多只能獲奬一次 獎品 《香港麥當勞50周年i'm lovin' it音樂會》門票兩張

香港麥當勞50周年音樂會｜演出陣容

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1. 陳奕迅

陳奕迅將麥當勞品牌口號「 i'm lovin' it 」變成琅琅上口口頭禪！香港麥當勞2005年與陳奕迅合作推出廣告歌《聽聽》——無錯，就是那首令香港麥當勞代表旋律「Ba Da Ba Ba Ba Ba」的出處。

2. 謝霆鋒

謝霆鋒唱得廚藝也了得！大家還記得2018年香港麥當勞The Signature Collection與謝霆鋒合作，推出由Chef Nic親自構思及創作的港式茶餐廳風味漢堡「鋒味安格斯．煎蛋肉醬飽」和「鋒味洋蔥吉列豬扒飽」嗎？

3. 容祖兒

容祖兒2003年起成為Shake Shake薯條的代言人，帶動全城Shake & Dip風潮

4. 張敬軒

張敬軒2018年首度和容祖兒推出合唱歌《Make a Beat》代言Shake Shake薯條和麥樂雞Dip醬

5. 軟硬

歷年來常伴香港麥當勞左右的組合軟硬將驚喜現身，帶來滿滿的回憶殺

6. MIRROR

本地人氣唱跳偶像代表、十分喜愛經典美食巨無霸系列及已連續3年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤；以及曾推出大熱口味爆蒜麥炸雞及限量「鏡仔卡」，引發全城儲卡熱潮的 MIRROR！

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