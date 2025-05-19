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小太空人2025｜萬通保險小太空人訓練計劃第二輪複選　50名小朋友晉身競逐最後面試機會

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撰文： TOPick教育組

發布時間： 12 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

0名備具潛力的小朋友成功晉身第二輪複選，早前這些入圍者參與「全能小太空人訓練營」，為最後的面試階段作好準備。

2025萬通保險小太空人訓練計劃早前開始招募行動，吸引逾千名來自港澳、英國、越南以及大灣區的小朋友踴躍參與。經過首輪遴選，50名備具潛力的小朋友成功晉身第二輪複選。入圍者參與「全能小太空人訓練營」，為最後的面試階段作好準備。

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日前，這50位入圍的小朋友在家長的陪同下，參與為期兩天的「全能小太空人訓練營」，透過香港太空館精心策劃的星空探索體驗，以及在挪亞方舟舉行的體能挑戰，充分拓展潛能，為第二輪複選奠定穩固基礎。

適逢萬通保險50周年，大會更特別舉辦特別講座，以「培養韌性，點燃夢想，It is Possible!」為主題，並邀請職業治療師及及資深兒童發展顧問、「十優港姐」麥明詩媽媽麥何小娟作講者，向一眾入圍的小太空人候選人及家長分享如何培養抗逆力與挑戰精神，建構孩子的心理韌性，成就孩子的無限可能。

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小太空人訓練計劃第二輪複選已於5月17日進行，50位入圍者會接受體能、太空知識及溝通表達能力測試，並於當中選出20名準小太空人人進入最後面試階段。最後脫穎而出的八位參加者，將獲委任為萬通保險小太空人，於暑假期間與一名同行家長前往美國體驗為期9天的太空探索之旅。

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