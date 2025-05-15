靚媽精明眼｜屈臣氏買高露潔牙膏送過千元禮品　包括座地伸縮風扇+不沾鍋3件套

【屈臣氏/高露潔牙膏/著數優惠/快閃優惠】買牙膏送大禮的機會又嚟啦！即日起至5月20日，在屈臣氏買高露潔牙膏送過千元禮品，禮品包括座地伸縮風扇、TEMPO紙巾、獅球嘜純正粟米油、姆明地墊及不沾鍋3件套裝等！即睇下文了解激抵優惠詳情！所有贈品數量有限，送完即止！

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高露潔牙膏優惠｜買4支送總值$546禮品

即日起至5月20日（星期二），到屈臣氏門市/網店購買高露潔Total全效專業牙齦護理系列牙膏（95g/115g）4支，即送以下總值得超過$546的豐富禮品：

1. 座地伸縮風扇（枱地兩用180°左右擺動3檔風速寧靜無噪）

2. TEMPO盒裝紙巾4盒裝

3. TEMPO迷你蘋果木香味紙手巾

4. 快潔洗衣粉棉柔香氣袋裝660克 x 2件

5. 獅球嘜純正粟米油1公升

高露潔牙膏優惠｜網店買8支送總值千元禮品

除上述門市/網店同步的贈品外，在屈臣氏網店購買高露潔Total全效專業牙齦護理系列牙膏（95g/115g）8支，額外再送以下禮品，所有禮品總值過千元！

6. 不沾鍋3件套裝

7. TEMPO盒裝紙巾4盒裝

8. 獅球嘜純正粟米油1公升

9. 姆明地墊

所有贈品數量有限，送完即止！快到屈臣氏網店入貨！優惠受條款及細則約束。

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資料及圖片來源：屈臣氏

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