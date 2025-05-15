凍齡女神︱52歲「男神收割機」送學霸兒子機感不捨 嫁初戀男友住海景豪宅過少奶生活
撰文： 文體藝online
發布時間： 46 分鐘前
最後更新： 36 分鐘前
【童愛玲 / 男神收割機 / 凍齡女神】活躍於90年代的童愛玲在1993年演電影處女作《火蝴蝶》，與黎明合作和記電訊廣告《天地情緣》更屬經典。因為當年合作都男神，因此有「男神收割機」之稱。
不過，童愛玲在2003年與青梅竹馬的台灣富商王敦民結婚，之後逐漸淡出演藝圈，2022年復出演ViuTV劇《季前賽》，飾演MIRROR成員姜濤的媽媽。另外，她也不時在社交平台分享生活點滴，現年52歲一孩之母兼已不用再在娛圈競爭的她，仍然保養得很好，零走樣堪稱凍齡女神。
【季前賽】昔日男神收割機今演姜濤媽媽 童愛玲為初戀退出幕前照顧家庭
凍齡女神︱學霸兒子文武雙全
童愛玲的丈夫王敦民是她的初戀情人，拍拖3年結婚過少奶奶生活。她原本住在市值近4000萬的港島南區海景豪宅。
在去年年底，她發文自揭搬家，透露新屋距離南區不遠，估計是同區另一豪宅，她也曾騷在家中打邊爐的照片令新居曝光，可見屋內採用落地玻璃窗設計，景觀開揚，客廳擺放一張米灰色梳化，飯廳設有一張可坐至少8人的長方形木餐枱。
童愛玲近日在社交平台分享在機場送兒子王子毅機的母子合照，並寫道：「Already missing you!（已經想你了！）」雖然她用Emoji遮兒子樣貌，但可見囝囝十分高大，比1米73高的童愛玲還要高出半個頭。
王子毅是NBA狂迷，自細喜歡前籃球，而且文武雙全，原本在英國留學的他後來放棄留英讀法律，改到美國升讀名校華盛頓大學讀商科，同時亦可追逐籃球夢。
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