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食不安心｜網民買爭鮮「玉子燒手卷」打開驚見「發霉生毛」　官方致歉退款：採取3個行動補救

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 44 分鐘前

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有網民於周二（13日）在網上發文，表示購買爭鮮玉子燒手卷後發現食物嚴重發霉。

【爭鮮/ 玉子燒手卷/ 壽司/ 發霉/ 食用安全】有網民近日在網上發文，表示在爭鮮元朗分店購買一條玉子燒手卷，打開驚見食物發霉，甚至已「生毛」，非常噁心。爭鮮其後在社交媒體上公開致歉，表示已採取3個行動確保食物安全，將為事發當日購買該產品的顧客安排退款。

事主周二（13日）在社交平台threads上發文警世，表示自己因為晚上感到肚餓，所以決定到爭鮮購買一條手卷果腹，然而打開包裝後竟發現該手卷嚴重發霉，不滿投訴道：

好彩睇下先擺落口，點解可以發霉發到生毛......重點未到期。 

從事主上載的照片可見，涉事食物為一條玉子燒脆卷，飯糰部分雖仍保持濕潤，但玉子燒就長滿灰色霉斑，甚至有大半條已長出白毛，十分嚇人。值得留意的是，手卷包裝盒所顯示的到期日為5月13日，亦即事主購買當日，理應未過期。

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帖文發布後引起網民關注，不少人留言「好恐怖」、「好嘔」、「唔敢再食」，亦有人分享食用爭鮮出產食品的慘痛經歷：「琴晚食完而家個胃好唔舒服」、「食過一次花之戀，送我半日公司廁所呃人工體驗，同埋兩日半病假」、「我食親爭鮮，10次有9次都嘔。」

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手卷發霉｜爭鮮發布聲明致歉　採取3個行動補救

爭鮮（香港）食品有限公司其後在社交媒體就事件發表聲明回應，指出涉事的店舖為爭鮮外帶元朗店，對顧客購買的玉子燒脆卷出現品質疑慮事件深感歉意，並對事件造成的不便深感遺憾。爭鮮又表示，已積極聯絡受影響的當事人以提供協助，惟截至發佈聲明前仍未取得聯繫。

就此事件，爭鮮宣布採取下列3個行動：

1. 元朗外帶店周三（14日）停售玉子燒脆卷一天，以調查事件確保產品安全；
2. 涉事店舖將全面清潔與消毒，以確保環境符合最高衛生標準；
3. 爭鮮壽司所有產品即日生產即日銷售，日後同款產品將不受涉事批次產品影響。

另外，爭鮮（香港）又指，若顧客曾於周二（13日）在涉事分店購買玉子燒脆卷，歡迎憑單據到該分店安排退款，以釋除公眾疑慮。

最後，爭鮮強調以食品安全為首要原則，事發後已立即檢查各分店的環境衛生，並承諾持續優化食品製作與品質監控，防止類似事件發生。

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