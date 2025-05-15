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陳嘉倩結婚︱前TVB主播陳嘉倩突宣布嫁日本男友　哂和服婚照飄孕味被指雙喜臨門

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撰文： 李惠儀

發布時間： 24 分鐘前

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前主播陳嘉倩突然爆婚訊嫁日本舞者，令人大感驚訝！

【新聞主播/陳嘉倩/結婚】前TVB新聞主播陳嘉倩向來是女神級人馬，有「嘉倩BB」稱號，一度人氣極高！ 不過自轉型做藝人擔任主持後，被指在節目中「港女格」現形，因而流失不少宅男粉絲！但相信嘉倩BB並不介意，因為快將35歲的她其實早已找到真愛，昨晚更無預警晒日式婚照宣布做日本人妻！

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陳嘉倩結婚︱無預警宣布嫁日本男友

女神結婚了！嘉倩昨晚突然於社交網上載一系列日式結婚照，當中包括婚紗及罕有的傳統日式禮服造型，她以英文、中文和日文留言：「A new chapter.（新的一章），今後的日子請多多指教，一起加油，これからもよろしくお願いします（感謝您一直以來的支持）。」

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陳嘉倩結婚︱用手遮肚孕味濃　老公身份曝光

相中所見，身穿露肩婚紗的嘉倩和另一半在櫻花樹下互相依偎，人逢喜事的她笑得燦爛，而穿上傳統黃色和服時，未知是否和服較為厚重的關係，顯得她腹部微隆，加入她有意無意將手部放在肚皮上，因此網民指她孕味極濃，似是雙喜臨門，對此她未有作出回應。

事後嘉倩接受媒體訪問時就大讚另一半是一個很溫柔和細心的人，而且對方是日本人，兩人曾經歷遠距離戀愛，她說：「始終經歷過Long Distance都知非常唔容易，一切都要良好溝通去解決。」故他們的相處之道就是要有耐性地溝通，又很開心彼此的人生觀價值觀是一致的。再翻查疑是嘉倩日籍老公的IG資料，他名叫Tomo，是一名跳舞老師及TikTok創作者，亦曾與嘉倩拍過跳舞片。

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陳嘉倩結婚︱曾被指做小三遭正印鬧爆

嘉倩近年鮮有提及感情事，因此突然爆出婚訊做日本人妻令人感驚訝。嘉倩過往的情史也相當豐富，在2017年曾被周刊踢爆與有案底的陳志遠（Stephen）拍拖，不過陳志遠一直有正印女友—無綫藝人朱婉禎。朱婉禎一度聲淚俱下指嘉倩姣搶男友，不過嘉倩否認做小三，並發長文稱當初沒有帶眼識人，而且緋聞報道後遭人不斷威嚇、滋擾，並已到警署報案，朱婉禎則繼續鬧爆嘉倩是大話精，而陳志遠也表示：「佢明知係做小三！」事件耐人尋味。

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