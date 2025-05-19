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校園直擊｜明道小學與十多間幼稚園才藝匯演　提升孩子自信體驗團隊合作精神

升學教育

發布時間： 17 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

明道小學與十多間幼稚園才藝匯演，提升孩子自信體驗團隊合作精神。

上週六，將軍澳新都城三期商場舉辦了一場熱鬧非凡的活動——「Time to Shine聯校匯演」。這次活動由港澳信義會明道小學主辦，並聯合區內十多間幼稚園合辦，吸引了眾多家長和市民前來觀賞。活動主題為「Everyone is a Super Star」，旨在提供一個舞台讓學生們盡情展現才華，學生像宇宙中的一顆明星在台上發光發亮，綻放屬於自己的光芒。

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學生的「Shine」時刻：展現才華與自信

在這次匯演中，學生們的表演內容多樣，包括街舞、雜藝表演、手鐘演奏、英詩與普通話朗誦等。每一個節目都展現了學生們在長時間訓練後所達到的專業水準，讓觀眾感受到他們的努力與熱情。這些表演不僅是孩子們的表現機會，更是他們自信心的提升。每位參與的小朋友都像舞台上的明星，充分發揮自己的潛能，讓觀眾讚嘆不已。這樣的活動不僅能夠增強孩子們的舞台經驗，也讓他們在表演中學會如何與他人合作，提升團隊合作精神。

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明道小學的STEAM課程特色

除了舞台表演，活動現場還設有多個互動攤位，為家長和小朋友提供了不同的STEAM教育體驗。這些攤位介紹了明道小學的STEAM課程特色，讓參加者能夠深入了解學校在科學、技術、工程、藝術和數學方面的教育設計。

其中，電腦科攤位設置了一個飛行模擬器，讓小朋友們親自體驗模擬飛行的感覺，這一活動受到了孩子們的熱烈歡迎。孩子們在這裡不僅可以學習飛行的基本概念，還能提升他們的動手能力和創造力。

視藝科攤位則設置了「母親節禮物製作區」，小朋友們可以親手製作母親節禮物，這不僅激發了他們的創意，也讓他們懂得感恩與孝順。這一幕讓活動現場充滿了溫馨的氛圍，家長們也對孩子們的作品感到驕傲。

此外，AI圖書展覽攤位展示了學生們利用人工智能技術創作的故事及插畫，並製作成繪本供大家閱讀。這不僅是對孩子們創意的體現，也展現了明道小學在教育上的前瞻性，讓學生們能夠與時俱進，掌握未來所需的技術。

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學校的全方位教育理念

明道小學一直秉承著「讓每個孩子都找到屬於自己的閃亮時刻」的教育理念，重視每位學生的獨特性和潛能。學校堅信，每個孩子都值得被看見和讚揚，而「Time to Shine聯校匯演」正是學校為學生提供的一個重要舞台。

在這樣的活動中，孩子們不僅展現了自己的才藝，還學會了如何在團隊中合作，提升了他們的社交能力。這一切都反映了學校在教育上的用心，教師們的辛勤指導以及學生們的努力學習，共同促進了孩子們的全面發展。

學校的全方位教育不僅關注學術成就，也重視學生在品格、情感發展和藝術方面的成長。這樣的教育模式旨在培養出能夠應對未來挑戰的全人，讓學生在各方面都能夠有所成就。

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撰文 : 陳可瑜 港澳信義會明道小學副校長

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