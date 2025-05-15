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消委會易潔鑊2025︱消委會新測24款易潔鑊4款樣本防黐底表現不理想　8款總評5星推薦最平$130

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

消委會新測24款易潔鑊4款樣本防黐底表現不理想　8款總評5星推薦最平$130

【易潔鑊／防黐底／傳熱速度／塗層致癌物／消委會推介】易潔鑊是家中必備廚具，最緊要傳熱速度快、防黐底又耐用。消委會新測24款易潔鑊樣本，發現樣本間傳熱速度和熱力分布表現參差，4款樣本防黐底表現遜色，另共有8款未能通過防火和手柄溫度安全測試，恐生意外。

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，測試24款直徑26厘米或28厘米的易潔鑊樣本，於百貨公司、家居用品店及專門店有售，每件或每套售價由$90至$1,750不等。樣本標示的4種塗層物料包括聚四氟乙烯（PTFE）、石紋／顆粒紋／鑽石、陶瓷，以及網紋／蜂巢紋,所有樣本均標示適用於氣體煮食爐、電磁爐和電陶爐。

傳熱速度和熱力分布表現參差

消委會指出，傳熱速度快的煮食用具可縮短煮食時間，節省能源；但若熱力分布不平均，可能令部分食物未能徹底煮熟或過熟，帶來食物安全風險。

消委會測試結果發現，傳熱最快和最慢的易潔鑊樣本之間，所需時間可相差逾9倍。6款樣本傳熱速度表現理想，在2分鐘内可升溫至190°C，包括「ecHome」、「Vita Craft」、「Green Pan」、「Lacena」、「EZ COOK PROFESSIONAL」和「意美廚 IDEALE CHEF」。但有4款樣本則需超過5分鐘才可升溫至190°C，當中售價$1,399、聲稱原產自意大利的「Ballarini」，更需要15分鐘56秒才能加熱至所需溫度。

至於熱力分布平均度方面，「Vita Craft」「EZ COOK PROFESSIONAL」「diseno」和「意美廚IDEALE CHEF」量得最高溫度超過290度，鑊面溫度差異較大，未能符合標準要求。消委會估計，由於當中3款樣本屬於網紋／蜂巢紋塗層，呈網狀並凸起，以致其熱力分布較不平均，未能均勻受熱。

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4款樣本防黐底表現不理想

易潔鑊其中之一最受歡迎的賣點是煮食時不易黐底。消委會按歐洲標準測試樣本防黐底表現，實驗室利用儀器在易潔鑊表面打磨500次，以模擬長期使用後的狀況，之後沒有加入食油再煎班戟，檢視樣本是否出現黐底。測試會重複進行5次，每次用鑊鏟將整個班戟取出，若班戟能夠完整取出，沒有在鑊面留下班戟殘餘物，方可符合標準要求。

測試結果發現，有3款樣本未能完整取出班戟；另外「Rossetti」在取出班戟時，部份易潔塗層甚至出現剝落情況，並黏附於班戟上。該4款的防黐底表現不理想，未能符合標準要求。

8款未能通過防火和手柄溫度安全測試

除了煮食和塗層表現，消委會還測試易潔鑊手柄强度、耐用程度、防火和燙手程度，模擬手柄經長時間使用時不會出現損壞、變形或斷裂等情況。

結果發現，「Home Coordy」和「Topvalu BESTPRICE」未能通過防火測試。測試時用火點燃手柄，要求手柄的物料在火源移走後的15秒內自動熄滅，同時手柄物料不應出現溶解的情況；但2款樣本的手柄在點燃後均未能於15秒內自動熄滅，有機會在高溫煮食或接近火源時出現危險。

此外，消委會在樣本中添加煮食油，並加熱至200℃，維持相同溫度30分鐘，然後再在距離鑊邊三分之一手柄長度的位置，量度手柄底部的溫度。結果發現，有6款樣本的金屬部份所量得的溫度高於標準的上限，其中「ecHome」、「Pearl Life」、「Happycall」和「Vita Craft」，4款樣本所量得溫度分別達91°C、106°C、183°C和82°C，卻沒有在包裝或使用說明書上標示相關警告字句，令消費者使用期間有機會因手柄過熱造成意外或受傷。

所有樣本化學安全表現理想

使用易潔鑊等廚具一定要重視安全，不可有致癌物釋出。而消委會在本次測試中，只有1款樣本的塗層檢出0.026%的PFOS，但仍符合歐盟所規定的0.1%上限要求；其餘樣本均未檢出及未釋出PFOS或PFOA，整體表現理想。

8款總評5星高分推薦 最平$130

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PTFE塗層樣本

  • IKEA HEMLACAD 平底鑊 $130
  • CIRCULON Total 不黏陽極氧化炒鍋 OPEN STIRFRY $229

石紋/ 顆粒紋/鑽石塗層樣本

  • Balzano DONNA 系列 天然礦石粒不黏煎盤 $673
  • 意美廚 IDEALE CHEF 鋼化鑄鋁易潔煎鍋 $335
  • Carl Schmidt Sohn MARBURG+ 大理石塗層易潔系列不粘煎盤 $268

陶瓷塗層樣本

  • GreenPan Essence 陶瓷易潔煎鍋 $398
  • MEYER 不黐煎鍋 $219

網紋／蜂巢紋塗層樣本

  • WMF Profi Resist Frying Pan $1,750

總括消委會本次測試，被區分4種塗層物料的易潔鑊樣本中，共有8款獲得總評5星高分評價，當中以售價最便宜的「IKEA」完勝，除了在手柄安全獲4星，其餘防黐底表現、耐用測試、煮食整體表現、手柄防火測試、化學測試等領域中，都獲5星評價，性價比非常高。

同場加映：8款4星氣炸鍋推介

消委會曾測試市面上12款氣炸鍋，售價介乎298元至2,080元不等，並用急凍薯條、雞腿、急凍春卷測試氣炸表現。其中有7款氣炸鍋獲得總評4星高分，惟部分產品現已停產，僅有5款「表現佳」的氣炸鍋仍然在市面上有售。

此外，國際消費者研究及測試機構（ICRT）曾檢測10款知名品牌氣炸鍋，比較其烹飪效果、清洗方便度、操作難易度、平均耗電量、使用安全（隔熱效果、標識）等。結果顯示不同品牌的烹飪效果差距甚大，部份會未熟，亦有部份會燒焦，其中2款氣炸鍋獲得4.5星，5款獲得4星，1款獲得3.5星，2款獲得3星，部分產品亦現已停售。

TOPick整合出8款4星氣炸鍋供大家參考，名單如下（價錢由低至高排列）：

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同場加映：消委會6款高分電飯煲

消委會過往亦測試過市面上11款電飯煲，包括3款IH（磁應）電飯煲、5款微型電腦電飯煲及3款電子保溫電飯煲，全部樣本均獲得4至5分評分，惟有部分現已停售，僅剩6款有在市面上販售，名單如下：

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