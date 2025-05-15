升學教育｜中學生初創計劃匯報比賽冠軍誕生　AI結合手提相機為眼部健康評估便利大眾

【港大同學會書院】由SEED Foundation 主辦、花旗集團冠名贊助的《Citi 呈獻 IdeaPOP! 2025》香港中學生初創計劃匯報比賽早前於2025年5月10日完滿結束。經過多輪角逐，最終由來自港大同學會書院的隊伍脫穎而出，獲得由花旗集團、利希慎基金、VCA Capital、匯立金控WeLab及百佳超級市場（香港）有限公司管理層所組成之評審團的一致認可，成為本屆冠軍。冠軍隊伍「EyeDentify」以長者眼科護理為主題的創新方案，同時獲得最多現場觀眾支持，勇奪觀眾票選獎。

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獲獎方案Eye-Dentify為結合人工智能技術的應用程式，用戶透過手提裝置的相機掃描瞳孔即可獲得初步眼部健康評估。平台更配備專為眼睛健康查詢而設的AI聊天機器人，為長者及大眾提供便利的眼科健康檢查服務。

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花旗集團致力推動青年創新以促進社會進步

花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉女士表示：「花旗集團一向致力尋求不同方案以應對我們社區所面臨最迫切的需求。我們很高興能再次與SEED Foundation合作，透過《IdeaPOP!2025》這個極具意義的比賽，攜手激發本地中學生的創新思維及創業精神，同時對改善社會問題作出回應。創新與推動社會進步兩者息息相關，在比賽中看到同學們全力以赴為社會帶來正面影響而去開發嶄新方案的決心，為他們將來成為促進社會發展的變革者整裝待發，令我感到十分鼓舞。花旗集團期待繼續與各界攜手，以更多不同方式去回饋社會。」

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連繫創意及可行性

首次擔任評審的利希慎基金總裁何宗慈女士讚揚學生表現卓越並表示：「學生展現出的創新理念，以及他們對永續概念的關心令人印象深刻。學生能夠以可行且具長遠影響的方案應對重大社會議題，實屬難得。此賽事彰顯了新一代推動永續發展和社會改變的潛力。」

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