素食挑戰｜李施嬅實測連續8星期素食　揭身體3大驚人變化　膽固醇指數復常超驚喜

【素食挑戰／茹素／膽固醇／營養補充】現年43歲李施嬅（Selena）去年12月分享自己挑戰素食15日的效果，意外發現茹素後身心都大有改善，決定再接再厲挑戰8星期素食。她昨日（15日）拍片分享她素食後的驗身報告，結果非常驚喜！

同場加映：李施嬅素食丨43歲李施嬅素食15日身體現6大驚人改變 超詳盡營養分析力薦4類食物

素食15日後身體變化：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

素食8星期後身體變化：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

素食挑戰｜自爆20歲開始膽固醇偏高

李施嬅（Selena）在社交平台上透過短片詳細分享素食挑戰後的驗身報告結果，她指出驗血報告大部分指數都沒有大差別，唯獨是總膽固醇數字上有驚喜。她自爆自己原來從20歲開始已經有膽固醇偏高的問題，「膽固醇指數自20歲開始一直都係紅色」，直到幾年前有醫生建議她要吃藥控制，否則會很危險。然而完成這8星期素食挑戰後，她的膽固醇指數居然自然下降至正常水平，期間沒有吃藥或刻意調整生活習慣，讓她非常驚喜。

她公開驗血報告可見，她總膽固醇量從6.45mmol/L下降至4.82mmol/L（成年人正常值為2.83-5.20mmol/L），當中壞膽固醇（LDL）更從4.27mmol/L降至3mmol/L，而好膽固醇亦有稍微下降至1.6mmol/L。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

最新影片：

素食挑戰｜大讚茹素3大身體改變

她在短片中亦分享一些素食後的感覺，對於坊間很多人認為素食能夠讓人變得年輕，她笑言「有少少」，基於驗血報告中亦有顯示她細胞端粒的長度（端粒越長越年輕），由本來的0.75增加至素食後0.83，大概年輕半年左右。但她亦表明，端粒長度的增長未必直接與茹素有關，有可能是其他生活習慣影響，如睡眠質素改善、勤用保養品或吃營養補充品、恆常運動等外在因素影響自身健康。此外，她亦大讚素食後身體有3大改變：

變得精神

每天排便暢通

皮膚變白

綜合各種好處，Selena認為素食非常適合自己，主要是能夠控制膽固醇偏高的問題，故此她會繼續食素，大概日常飲食中有9成時間都會茹素，但當她偶爾想吃肉時，仍會讓自己吃肉解饞。她亦提醒大家素食前要做足功課，事前要清楚知道如何從不同種類的食物中攝取足夠營養，

呢8個禮拜嘅素食唔容易㗎，加油！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Selena曾於Instagram分享了素食15日後，身體的6大變化，以及當中的營養補充資訊。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

相關文章：

長壽秘訣｜吃肉比吃素更養生？國際研究揭9類長壽食物 每周進食有助長命百歲

【素食研究】吃素比吃肉更易中風 牛津大學：素食者中風機會高兩成

吃素不一定會瘦 黃凱詩：減磅應避開攝取高脂肪素食

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5