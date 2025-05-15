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消委會網購寵物2025｜網購寵物存健康風險或狀態不良　逾9成貓狗求診欠針卡

港聞

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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消委會聯同漁護署調查發現，網購的貓狗較多健康狀況欠佳，逾9成於求診時欠缺適當的疫苗接種紀錄。（資料圖片）

隨著社會風氣變遷，愈來愈多人喜歡飼養寵物，近年不少消費者都會經網上平台或社交媒體購買貓狗作寵物，惟當中所涉及的風險卻是得不償失。

最近，消委會就聯同漁護署進行調查，發現網購的貓狗較多健康狀況欠佳，比例明顯高於購自實體寵物店的貓狗；而逾9成網購貓狗於求診時更欠缺適當的疫苗接種紀錄。

消委會和漁護署在今年1月至2月致函1051名本港註冊獸醫邀請參與問卷調查，在收回的逾百份問卷中，逾9成受訪獸醫認為，網購寵物愈見普遍與其售價較寵物店便宜有關，指在過去一年，每10隻求診的新購買貓狗中，平均近半來自網購，略高於購自寵物店的比例。

受訪獸醫亦指出，每10隻求診的網購貓狗中，平均有約一半被發現患有疾病或處於不良狀態，比例高於購自寵物店的貓狗。最常見的疾病包括呼吸道感染、腹瀉、皮膚感染等。此外，逾9成網購貓狗於求診時欠缺適當的疫苗接種紀錄，亦曾有寵物主人所持的針卡沒有任何獸醫簽署及只有簡體字樣。

消委會亦以神秘顧客身份，成功接觸13名網上賣家，發現約9成賣家疑涉內地走私或本地無牌繁殖或販賣等。其中5人表示，其出售的狗隻來自內地繁殖場及犬舍，售價由人民幣5000元（玩具貴婦犬）至港幣4.6萬（法國鬥牛犬）不等，另有5名賣家自稱本地「私人繁殖」而非本地持牌繁殖者、3名賣家聲稱持有本地認可狗隻繁殖牌照，而當中只有1人表示，會在交收時提供《狗隻繁育聲明書》副本（俗稱「黃紙」），有10人未能提供合法來源證明或相關文件。

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另外，網售狗隻普遍未植入晶片，只有3名聲稱「本地持牌繁殖」賣家表示所出售的狗隻已植入或將會植入晶片，部分則聲稱在內地繁育的狗隻一旦植入晶片將無法運送到港，或訛稱本地私人繁殖的狗隻通常不會植入晶片。而並非所有賣家均有替狗隻注射疫苗及持有針卡，並有賣家聲稱狗隻從內地來港前已接種3針但仍可在港「補針」。

消委會呼籲，當局嚴厲打擊無牌販賣和非法走私寵物活動，同時提醒消費者，網購寵物時若遇上「走數」或貨不對辦情況將難以追討，應避免網購寵物及考慮以領養代替購買，杜絕寵物釣魚詐騙。

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