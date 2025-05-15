消委會易潔鑊2025｜消委會公布易潔鑊測試　24款樣本2款未過防火測試

【易潔鑊 / 防火測試 / 消委會】易潔鑊方便易用，是不少家庭的必備廚具。消費者委員會測試24款直徑為26厘米或28厘米的易潔鑊樣本，發現有 2 款手柄未能通過防火測試，有機會帶來安全風險。

另外，顯示 6 款樣本的金屬部分所量得的溫度高於標準要求之上限（55°C）。消委會促請廠商改善產品設計和使用說明，消費者使用時亦應留意手柄溫度及其與爐火的距離，以免發生意外。

是次測試的樣本售價介乎元90至1,750元，樣本標示的 4 種塗層物料包括聚四氟乙烯（PTFE）、石紋／顆粒紋／鑽石、陶瓷，以及網紋／蜂巢紋。所有樣本均標示可在氣體煮食爐、電磁爐和電陶爐上使用。

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消委會｜2款樣本未能通過防火測試

除煮食性能外，樣本手柄的強度、耐用程度、防火能力及燙手程度，亦影響使用體驗和安全。是次測試中全部樣本在手柄強度及耐用程度方面均表現理想，未見彎曲、變形或鬆脫情況。

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不過，有2 款樣本未能通過防火測試，以火焰點燃手柄後，火源移開15 秒內未有自動熄滅，未能符合標準要求，有機會在高溫煮食或接近火源時出現危險。該2款分別為越南產地的Home Coordy 「不粘底深型易潔煎鍋」，售219元，以及中國產售90元的Topvalu BESTPRICE「IH Frying Pan」。

另於手柄溫度測試中，樣本加入食油後加熱至 200°C 並維持 30 分鐘，再於距離鑊邊三分之一位置量度手柄底部的溫度。結果顯示6款樣本的金屬部分所量得的溫度高於標準要求之上限（55°C），其中2款由於有在包裝或說明書上標示須使用隔熱裝備（如隔熱手套），仍符合標準要求；惟其餘 4款樣本均沒有在包裝或使用說明書上標示警告字句，未能符合歐洲安全標準，使用時或會因過熱而引致燙傷。該6款樣本分別為：

1.IKEA 「HEMLAGAD 平底鑊 Frying Pan (404.622.25）」 售130元 2.ecHome 「不黏塗層煎鍋（FP28BK)」 售120元 3.Pearl Life 「輕量EX Frying Pan」 售229元 4.Happycall 「Daily鑽石煎鍋」 售799元 5.Vita Craft 「MOCOMICHI HAYAMI系列 鑽石易潔煎鍋」售800元 6.WMF 「Profi Resist Frying Pan(1756286411）」售1,750元 ▼ 點擊圖片放大 +5 +4

消委會｜4款樣本「防黐底」未能符合標準

為模擬易潔鑊使用一段時間後的「防黐底」表現，實驗室使用儀器在樣本鑊面打磨500次，然後在沒有加入食油的情況下煎班戟，並重複測試5次，檢視每次煎好的班戟可否以鑊鏟輕易取出和鑊面有否殘餘物。

結果4款樣本的防黐底表現不理想，未能符合標準要求。其中3款樣本在測試中，未能以鑊鏟把班戟完整取出，包括Vita Craft 的「MOCOMICHI HAYAMI系列 鑽石易潔煎鍋」、EZ COOK PROFESSIONAL「三層鋼易潔蜂巢煎鍋 IH Non Stick Fry Pan」和意美廚IDEALE CHEF「Mix三層不銹鋼316雙面網紋易潔單柄煎鍋（連蓋）（IC90128W）」。

另外Rossetti「TORINO易潔炒鍋 TORINO Non-Stick Stir Fry Wok(RO1046)」在取出班戟時，部分易潔塗層出現剝落的情況，並黏附於班戟上。

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