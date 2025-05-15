美食情報｜中環1111 ONES午市親民價六道菜　無限添加Tiramisu＋招牌Ricotta Cheese自家製麵包

位於中環安蘭街的1111 ONES Restaurant & Lounge由擁有超過20多年烹調經驗、曾於米芝蓮二星餐廳The Principal 擔任主廚、並且帶領餐廳連續兩年摘下米芝蓮一星及隨後二星殊榮的陳健忠 (Chris Chan)主理，主打融會本土元素的精緻意法創意料理，餐廳更在元朗設有自家農場，悉心栽培多種有機農作物，提供最新鮮的本地蔬菜作為餐廳時令食材。

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餐廳由2025年5月22日至7月21日期間，將會推出全新六道菜午市菜單，客人可以每位$428的親民價錢就能體驗到六款由行政總廚Chris Chan主理的米芝蓮級精緻佳餚。

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由餐前芝士拼麵包、開胃小食、自選前菜、湯、自選主菜及甜品都展示出Chris Chan對新鮮食材的強烈追求及意法創意料理的深厚造詣。餐廳的服務亦非常細心，菜單上的店內自家手工製招牌Ricotta Cheese拼自家製麵包及意大利傳統Tiramisu 甜品更可按客人需要再加以提供，讓客人能夠深切地體驗到餐廳獨特的烹調理念及細緻服務。

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是次菜單上的另一大驚喜就是食客可以每位+$288將主菜升級，體驗到Chris Cha的拿手招牌菜式——西西里紅蝦扁意粉。此外，全新時令10道菜晚市菜單(每位$1288)亦將於5月28日起隆重登場。

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