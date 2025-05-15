優惠著數｜維他限時8日設街站請飲冷泡無糖茶　玩遊戲贏現金卷+一年免費飲冷泡無糖茶

【優惠著數/免費/維他派冷泡無糖茶】維他請香港市民「飲茶」！維他冷泡無糖茶換上了新裝，限時八日在港島及九龍免費請大家飲維他冷泡茶，屆時玩遊戲更有現金卷及有機會免費一整年勁飲維他冷泡無糖茶，非常吸引。立即睇以下的派發時間及地點。

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除了可以免費品嚐維他冷泡茶，市民於街站掃瞄QR Code及玩「AR 捕捉有賞醒神Keep Going」遊戲，便可以獲得便利店現金券。如果把AR相片分享到社交平台，更可以有機會贏得一年份量的維他冷泡無糖茶。

▲ 維他冷泡無糖茶換上了新裝。（取圖自維他IG）

維他限免費請飲冷泡無糖茶｜街站時間及地點

日期 時間 地點 5月14日 11:00 – 17:00 鰂魚涌-康橋大廈 5月15日 11:00 – 17:00 灣仔-軒尼詩道行人天橋 5月16日 11:00 – 17:00 旺角-朗豪坊 5月17日 12:00 – 18:00 銅鑼灣-百德新街 5月18日 12:00 – 18:00 沙田-巴士總站 5月23日 11:00 – 17:00 銅鑼灣-羅素街 5月24日 12:00 – 18:00 中環-5號至7號碼頭 5月25日 12:00 – 18:00 尖沙咀-海防道

▲ 限時八日在港島及九龍免費請大家飲維他冷泡茶。（取圖自維他IG）

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