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優惠著數｜維他限時8日設街站請飲冷泡無糖茶　玩遊戲贏現金卷+一年免費飲冷泡無糖茶

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

維他冷泡無糖茶限時八日在港島及九龍免費請大家飲維他冷泡茶。

【優惠著數/免費/維他派冷泡無糖茶】維他請香港市民「飲茶」！維他冷泡無糖茶換上了新裝，限時八日在港島及九龍免費請大家飲維他冷泡茶，屆時玩遊戲更有現金卷及有機會免費一整年勁飲維他冷泡無糖茶，非常吸引。立即睇以下的派發時間及地點。

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除了可以免費品嚐維他冷泡茶，市民於街站掃瞄QR Code及玩「AR 捕捉有賞醒神Keep Going」遊戲，便可以獲得便利店現金券。如果把AR相片分享到社交平台，更可以有機會贏得一年份量的維他冷泡無糖茶。

維他冷泡無糖茶換上了新裝。（取圖自維他IG）

維他限免費請飲冷泡無糖茶｜街站時間及地點

日期時間地點
5月14日11:00 – 17:00鰂魚涌-康橋大廈
5月15日11:00 – 17:00灣仔-軒尼詩道行人天橋
5月16日11:00 – 17:00旺角-朗豪坊
5月17日12:00 – 18:00銅鑼灣-百德新街
5月18日12:00 – 18:00沙田-巴士總站
5月23日11:00 – 17:00銅鑼灣-羅素街
5月24日12:00 – 18:00中環-5號至7號碼頭
5月25日12:00 – 18:00尖沙咀-海防道

限時八日在港島及九龍免費請大家飲維他冷泡茶。（取圖自維他IG）

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