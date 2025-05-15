優惠著數｜維他限時8日設街站請飲冷泡無糖茶 玩遊戲贏現金卷+一年免費飲冷泡無糖茶
休閒消費
撰文： 精明媽咪
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【優惠著數/免費/維他派冷泡無糖茶】維他請香港市民「飲茶」！維他冷泡無糖茶換上了新裝，限時八日在港島及九龍免費請大家飲維他冷泡茶，屆時玩遊戲更有現金卷及有機會免費一整年勁飲維他冷泡無糖茶，非常吸引。立即睇以下的派發時間及地點。
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除了可以免費品嚐維他冷泡茶，市民於街站掃瞄QR Code及玩「AR 捕捉有賞醒神Keep Going」遊戲，便可以獲得便利店現金券。如果把AR相片分享到社交平台，更可以有機會贏得一年份量的維他冷泡無糖茶。
維他限免費請飲冷泡無糖茶｜街站時間及地點
|日期
|時間
|地點
|5月14日
|11:00 – 17:00
|鰂魚涌-康橋大廈
|5月15日
|11:00 – 17:00
|灣仔-軒尼詩道行人天橋
|5月16日
|11:00 – 17:00
|旺角-朗豪坊
|5月17日
|12:00 – 18:00
|銅鑼灣-百德新街
|5月18日
|12:00 – 18:00
|沙田-巴士總站
|5月23日
|11:00 – 17:00
|銅鑼灣-羅素街
|5月24日
|12:00 – 18:00
|中環-5號至7號碼頭
|5月25日
|12:00 – 18:00
|尖沙咀-海防道
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