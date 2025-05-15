抑鬱症｜33歲健身網紅驚爆離世　生前飽受抑鬱困擾　母悲痛：願每個人都健康快樂

【抑鬱症／情緒病／健身／網紅】內地健身網紅「山阿」驚傳近日離世，終年33歲。離世前一週他曾在社交平台發文寫下「結束」二字，疑似長期受抑鬱症困擾。山阿的母親亦發出訃聞，證實兒子離世消息，並稱「希望可恨的抑鬱症遠離人類」。

綜合內媒報道，「山阿」本名趙輝，出生於山西省中陽縣，大學畢業後成為健身博主，分享健身知識與健康生活等知識，憑藉其自律形象與健碩身材吸引大批粉絲。

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5月12日，山阿母親在社交平台發布訃告，證實兒子已於4月8日離世，將生命停留在33歲。

他曾如一顆星，用溫柔明亮的大眼睛觀察這個世界。

據悉，山阿長期堅持每日超過3小時的高強度訓練，嚴格控制飲食，甚至服用輔助藥物維持身材，而這些行為都被認為可能是引發抑鬱症的誘因之一。山阿在離世前一週，他曾在社交平台留下「結束」二字，疑似長期受抑鬱症折磨。

山阿母親表示，「希望可恨的抑鬱症遠離人類，最想看到每個人都健康快樂！」但未有透露山阿患上抑鬱症，是否與健身行為有關。不過有網民指出，極端健身造成的代謝失調、過度焦慮或長期心理壓抑才是深層原因。

山阿逝世的消息傳出後，眾多粉絲紛紛在網絡上留言哀悼，表達惋惜之情。

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同場加映｜抑鬱症成因

青山醫院精神健康學院指出，這是一種腦部疾病，患者多數在生活上面對極大精神壓力，使他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、自信心低落以至有自殺念頭等。要有效醫治抑鬱症，最重要是減低生活中的壓力，以及促進大腦受損部位的修復。在這方面，心理治療及抗抑鬱藥都是有效方法。

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同場加映｜5大職業易致抑鬱

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防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

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