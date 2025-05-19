遊日注意丨日本規定 「1類物品」禁止帶上機　寄艙都唔畀違者最高可判囚2年

【無線捲髮器/手提行李/託運】遊日注意！日本國土交通省近日於「登機危險物清單」新增了一項規定，就是女士出門前常用的1物，若有不可拆卸的電池，將不能托運，亦禁止以手提行李形式攜帶至機艙。另據該國《航空法》規定，民眾若違規攜帶危險物品，最高可判監2年。

根據日本國土交通省官網的官方網頁「登機危險物清單」資料顯示新規定列明以內建鋰電池運作的無線捲髮器或直髮夾，如果鋰電池無法從本體中取出，該電器將不能託運也不能以手提形式帶上機艙；如果鋰電池可取出，則需在登機前取出，電器本體可以放置於託運行李中，但鋰電池則必須隨身攜帶。不過，值得注意的是目前需要插電有電線的捲髮器、負離子直髮夾則並不受限，仍可隨身攜帶或放入託運行李。

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另外，根據日本《航空法》，民眾禁止攜帶至機艙的「危險物品」，包括刀具、剪刀、螺絲起子等尖銳物品，及不含化妝品、藥品的噴霧罐容器。而若民眾違規攜帶危險物品，最高可處2年以下有期徒刑，或100萬日圓（約53,800港幣）以下罰款。

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遊日注意｜手提行李違禁品一覽

根據日本國土交通省航空局資料，手提行李的危險物品清單如下：

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遊日注意｜嚴禁託運物品（須隨身攜帶上機）

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遊日注意丨可攜帶上機的日用品

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