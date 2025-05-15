全家靚基因｜54歲鍾麗緹晒全家福凍齡美貌驚艷似4姊妹　大女自爆去年因1事激嬲媽媽

【鍾麗緹/凍齡女神/鍾麗緹女兒】54歲香港性感女神鍾麗緹（Christy）於2025年母親節當天，罕有與3位寶貝女兒一同拍攝溫馨家庭照，大女兒張敏鈞（Yasmine）更在社交平台去年因1事激嬲媽媽，今年特意拍攝時尚寫真彌補，絕美全家福引發網友熱議，「天哪，你們太美了」。

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鍾麗緹女兒｜凍齡女神攜女拍寫真 網驚：根本四姐妹

54歲的鍾麗緹與27歲大女張敏鈞（Yasmine）、16歲二女張思捷（Jaden）及15歲細女張凱琳（Cayla），換上多套時尚造型拍攝寫真。畫面中4人緊靠擁抱，互動俏皮又溫馨，張敏鈞甚至調皮遮住鍾麗緹雙眼，氣氛輕鬆愉快。鍾麗緹窈窕身材與少女感面容尤其吸睛，與亭亭玉立的女兒們同框毫無違和感。網友驚嘆：「媽媽美到像大姊姊！」、「這家族基因太犯規了！」。

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鍾麗緹女兒｜去年忘記慶祝母親節

Yasmine在IG發文透露，去年因疏忽未祝賀母親節，讓鍾麗緹為此傷心。為此今年不僅當面送上祝福，更精心策劃全家寫真，她寫道：「如果這不是成長，那甚麼才算呢？」貼文附上母女親密互動照，鍾麗緹感動留言：「我的寶貝們讓我成為最幸福的媽媽。」溫馨對話令粉絲直呼「看哭了」。

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鍾麗緹女兒｜星二代高級臉天花板

鍾麗緹與3位女兒感情深厚，姐妹們均遺傳媽媽優良基因。今年27歲大女Yasmine張敏鈞是鍾麗緹與第一位比利時老公Glen Ross所生，因此Yasmine遺傳到本身就有中越混血的鍾麗緹，加上爸爸比利時基因，揉合中西方美態，臉蛋以及五官都特別有混血感。她畢業於加拿大西門菲莎大學，主修天然綜合醫學課程與電影課程，也是名高學歷學霸！2021年，她傳承媽媽選美之路，參加溫哥華華裔小姐競選，並成功獲得亞軍。美貌與魔鬼身材，時常在社交媒體分享性感美照。

鮮少公開露面的二女Jaden與細女Cayla此次驚艷亮相，兩人繼承媽媽混血五官與修長比例，身高已超越168公分的鍾麗緹。姐妹倆面對鏡頭從容大方，被網友封為「新一代超模預備軍」、「二女兒簡直是高級臉天花板！」、「小女兒笑起來根本少女版Christy！」。

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鍾麗緹婚姻｜曾歷經三段婚姻

鍾麗緹曾歷經三段婚姻，1998年與比利時丈夫Glen Ross結婚並誕下長女張敏鈞，2002年離婚；2003年再嫁台灣音樂人嚴錚，育有二女張思捷及張凱琳，2011年結束婚姻；2015年與小12歲男星張倫碩戀愛並於2016年結婚，並將三女兒改隨後父姓張。如今女兒們繼承母親的美貌與自信，被外界視為「最強星二代組合」，粉絲已敲碗期待全家進軍時尚圈。

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