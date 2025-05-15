自助餐優惠｜文華東方酒店自助晚餐買一送一　$543起嘆龍蝦＋麵包蟹＋鮑魚＋生蠔

【優惠著數/自助餐優惠/買一送一】自助餐優惠又來了！香港文華東方酒店自助餐一直受香港市民歡迎，現在餐廳推出買一送一大優惠，最平$543起便可以享受到自助晚餐，而且價錢適用於星期六、日，是一家大細的用餐好選擇，立即了解以下詳情！

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香港文華東方酒店快船廊自助餐的食物種類豐富，冰鎮海鮮方面有麵包蟹、龍蝦、鮑魚、蟹腳、鮮開生蠔、青口等；熟食方面，可以嚐到文華酒店極之有名的海南雞，現場更有多款肉類選擇，包括慢烤特級美國牛肋排、烤豬鞍。

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甜品一向受食客追捧，文華東方自助餐提供十多款的選擇，有招牌文華意大利芝士餅、1963文華芝士蛋糕、芒果熱情果慕斯、熱帶水果椰子蛋糕、檸檬雲呢拿紙杯蛋糕、自家製曲奇等等。最特別是有自家製雪糕車，小朋友們可以親手自製適合自己口味的雪糕，可以玩、又可以食，雙重滿足！

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文華酒店自助餐優惠詳情：

買1送1自助晚餐

價錢：$1,086起/2位，人均$543起

晚餐時間：18:00-20:00或20:30-22:30

買2送2自助晚餐

價錢：$2,174起/4位，人均$543起

晚餐時間：18:00-20:00或20:30-22:30

用餐日期：5月15日至6月14日

預訂詳情：KKday

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