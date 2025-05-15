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TOPick會員有獎｜送你《向陽.花》電影試映場戲票 (15份)(每份2張)

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發布時間： 2025/05/15 13:37

最後更新： 2025/05/16 10:55

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熱門 關稅戰 陳嘉倩 DSE2025 結業潮 中年好聲音3 中一入學 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

馮小剛導演作品 《向陽.花》

5月 豁出去 活下來

故事大綱

鋃鐺入獄，天崩開局，刑滿釋放女囚如何困境求生？

為給女兒購買價值20萬的人工耳蝸，高月香（趙麗穎 飾）鋌而走險，被判刑入獄，卻因這段經歷結識了黑妹（蘭西雅 飾）、鄧虹（啜妮 飾）、胡萍（王菊 飾）、郭愛美（程瀟 飾）。

她們雖然性格不同，但卻都有“和生活硬碰硬”的態度，不服輸、不認命的她們，面對命運挑戰一路為彼此撐腰，向陽而生！

點擊圖片放大
+3
+2

導演: 馮小剛 
領銜主演: 趙麗穎
特別介紹: 蘭西雅
主演: 啜妮 王菊 程瀟 王嘯宇 錢漪
上映日期：5月29日

片長: 125 mins

級別: IIB 

 

《向陽. 花》電影試映場詳情如下：

日期：5月22日（星期四）
時間：19:10
地點 : 影藝戲院 (翡翠明珠) House 2
地址 : 銅鑼灣百德新街22-36號翡翠明珠廣場3樓

*得奬者需於電影試映當晚到銅鑼灣影藝戲院 (翡翠明珠) 戲院領取戲票

 

TOPick新聞送出「《向陽.花》電影試映場戲票(15份)(每份2張)」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法!

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- 按參加遊戲答問題（如下圖）

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

 

條款及細則：

截止日期：5月19日(星期一)(23:59)
公佈得獎：5月20日(星期二)
得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
只限TOPick會員參加，每人只限登記一次
新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案
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