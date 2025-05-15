TOPick會員有獎｜送你《向陽.花》電影試映場戲票 (15份)(每份2張)

馮小剛導演作品 《向陽.花》

5月 豁出去 活下來

故事大綱

鋃鐺入獄，天崩開局，刑滿釋放女囚如何困境求生？

為給女兒購買價值20萬的人工耳蝸，高月香（趙麗穎 飾）鋌而走險，被判刑入獄，卻因這段經歷結識了黑妹（蘭西雅 飾）、鄧虹（啜妮 飾）、胡萍（王菊 飾）、郭愛美（程瀟 飾）。

她們雖然性格不同，但卻都有“和生活硬碰硬”的態度，不服輸、不認命的她們，面對命運挑戰一路為彼此撐腰，向陽而生！

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導演: 馮小剛

領銜主演: 趙麗穎

特別介紹: 蘭西雅

主演: 啜妮 王菊 程瀟 王嘯宇 錢漪

上映日期：5月29日

片長: 125 mins

級別: IIB

《向陽. 花》電影試映場詳情如下：

日期：5月22日（星期四）

時間：19:10

地點 : 影藝戲院 (翡翠明珠) House 2

地址 : 銅鑼灣百德新街22-36號翡翠明珠廣場3樓

*得奬者需於電影試映當晚到銅鑼灣影藝戲院 (翡翠明珠) 戲院領取戲票

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：5月19日(星期一)(23:59)

公佈得獎：5月20日(星期二)

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上

評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止

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