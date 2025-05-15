名人家居｜二仔胡智同整曲奇曝光獨立屋　吳婉芳2萬呎頂級豪宅曾奪國際大獎

【吳婉芳／豪宅／名人家居】有「逆齡港姐」之稱的吳婉芳育有三名子女，這位豪門闊太不但駐顏有術，她跟家人居於位處跑馬地大坑道的二萬呎大宅，生活富泰又愜意，早前吳婉芳獲二仔送贈愛心曲奇，意外曝光「超級豪宅」的裝潢。

最新影片：

吳婉芳二仔胡智同於母親節在IG上載短片，片中見他於廚房親手炮焗曲奇，從短片所見，廚房面積超大兼設備齊全，設有三個大焗爐，由於空間感十足，胡智同兩隻愛犬可以走來走去。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

吳婉芳大宅丨凍齡靚媽充滿少女感

其後胡智同拿著曲奇走出客廳叫媽咪試食，起初吳婉芳笑問：「得唔得㗎？」吃了一口就大讚好味，只見57歲的吳婉芳笑起來充滿少女感，外表仿如30歲一樣，故有網民笑稱媽媽太逆齡，讓兒子看起來比媽媽老。

此外，片段亦曝光偌大的客廳，客廳放了一張超大的桃紅色梳化，牆上更掛滿不少全家福，足見吳婉芳重視家人。

▲ 吳婉芳大宅樓高8層。（網絡圖片）

吳婉芳大宅丨2萬呎大屋如藝術品

吳婉芳所住的8層獨立屋THR350位處太平山山腳低密度地區，獨立屋總面積約2萬平方呎，地下為停車場，一樓設有會所設施如健身室，此外更有室外泳池以及小庭院，喜愛健身的胡智同不時分享在家做gym短片。

其餘6層即為房間和客飯廳，據知最高3層為吳婉芳居所，其餘三層即供子女居住，大宅頂層更設有空中花園。

獨立屋的外觀充滿設計感，當中如三夥冰粒疊一起的樓梯，可說是大宅最大亮點，此外二子胡智同為現代藝術收藏家，故屋內擺放不少珍藏，仿如置身藝術館。

吳家的超級豪宅於外觀和內籠設計令人驚嘆，大宅曾獲國際設計及建築大獎，更被評為2013亞太物業大獎「香港五星級私人住宅」，認真巴閉！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

相關報導：

星二代｜吳婉芳細女愈大愈靚似媽媽 胡家一門三傑兄妹全是高材生

育兒有道丨與新抱合照獲讚似家姐 56歲吳婉芳教出3個高材生子女

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】