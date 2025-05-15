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人氣女團BABYMONSTER限定店上環開幕 大量演唱會周邊任買

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

被稱為怪物新人的女團BABYMONSTER，實力與外貌兼備，出道一年多人氣已席捲全球。BABYMONSTER將於5月25日首度攻港開唱，同時限定POP-UP Store亦將於明日開幕，香港MONSTIEZ（BABYMONSTER粉絲名）準備好未？

（ELF ASIA Facebook專頁）

「BABYMONSTER POP-UP STORE IN HONG KONG 2025」於5月16至25日期間限定開放，選址為上環差館上街24號地下。

今次限定店將帶來一系列巡迴演唱會周邊，包括T-Shirt、衛衣、運動褲，另外也有許多小物如首飾、交具、吊飾等。其中一款限定T-Shirt更印上「HONG KONG」字樣，代表BABYMONSTER今次來港演出，別具意義！

點擊圖片放大
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各位MONSTIEZ，記得把握時間到限定店朝聖兼掃貨了！

BABYMONSTER POP-UP STORE IN HONG KONG 2025

地址︰上環差館上街24號地下
日期︰5月16至25日
開放時間︰11am至7pm

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