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日本地震預言｜日本7月大地震預言引恐慌致遊日航班大減　70歲預言漫畫家親身回應：大家自行判斷

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撰文： 星之子

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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日本7月大地震預言引恐慌致遊日航班大減，70歲預言漫畫家親身回應！

【日本地震預言2025/日本地震7月】日本女漫畫家竜樹諒（Tatsuki Ryo）的預言漫畫《我所看見的未來》，曾提及今年7月日本會發生毀滅級大地震，受預言影響，旅客赴日意欲大減，當中大灣區航空更宣布減少航班。對此，漫畫作者竜樹諒親身回應傳媒，呼籲大家應理性看待資訊，切勿過度被預言左右。

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日本地震預言｜漫畫預言7月發生大地震 

《我所看見的未來》是1999年出版的預言漫畫，書中曾提及今年7月5日，日本會發生毁滅級地震，震央位於日本、台灣及菲律賓海域，同時會引發巨大海嘯，台灣、香港與菲律賓等地區的陸地更會連在一起。

預言引起的效應影響旅遊業，其中香港大灣區航空宣布，由5月12日至10月25日期間，減少多條往來日本的航班。大灣區航空指，大多港人相信風水文化，加上人們對地震預言的關注，赴日需求大減，決定減少航班。香港航空亦宣布在5月至6月縮減來往日本的班次，當中涉及福岡24對班次、名古屋10對班次，札幌14對班次。

點擊大圖即睇《我所看見的未來》11大預言（第1至6個）：

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點擊大圖即睇《我所看見的未來》11大預言（第7至11個）：

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日本地震預言｜地震預言受高度關注 漫畫家親身回應

日本預言漫畫《我所看見的未來》作者竜樹諒近日透過書面回應《每日新聞》的訪問，表示她對事件一直保持樂觀的態度，大家對預言的高度關注，代表人們正提高防災意識。關於預言被廣泛流傳一事，她回應：

怎麼解讀應由大家自行判斷。不過也要提醒，不要過度被這類訊息左右，應多參考專家的意見，採取適當的行動。

日本地震預言｜出版社回應：絕非刻意製造不安

該漫畫的出版社飛鳥新社亦強調，他們出版此書只基於作者的預知夢體驗，「絕非刻意製造不安」，又指對於災害等的議題，重要的是參考專家建議，謹慎並適當地應對。

信州大地域防災減災中心長、認知心理學教授菊池聡也表示，「民眾查證訊息事實，冷靜思考。與其減少出遊或日常生活，最重要的是日常生活做好防災準備，維持正常生活。」

睇更多：緊急避難包必備6大類別

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