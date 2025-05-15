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視后育兒︱42歲視后女兒英國參加拉丁舞奪冠　曾分享3招獨門育兒方式熱爆媽媽界

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 50 分鐘前

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孫儷的女兒遺傳了媽媽的舞蹈天份。

【孫儷/視后/星二代/鄧超】內地視后孫儷與老公鄧超育有一對子女，就算工作再忙，都不會缺席仔女的重要活動，日前孫儷就飛到英國支持女兒小花的拉丁舞國際比賽，小花不負眾望奪冠。孫儷曾在訪問中分享自己的育兒理念，強調真誠交流與適度挑戰的重要性！

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憑《後宮甄嬛傳》而紅遍中港台，最近她與本地視后胡杏兒的《蠻好的人生》即將播出，令粉絲非常期待！孫儷百忙中都抽空陪伴仔女成長，她曾表示家庭才是第一位。

孫儷日前專程飛往英國，陪伴女兒參加拉丁舞國際比賽。孫儷5歲開始學舞，這份熱愛與天賦也遺傳給了女兒。有網民拍下孫儷在現場化身「小粉絲」，專注記錄女兒的比賽影片。11歲的小花身穿鮮艷紅色舞衣，舞蹈動作流暢，一臉自信，精彩的表演獲得98.5分，從全球多國選手中脫穎而出，奪得冠軍。

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孫儷育兒法︱育兒不需套路

孫儷受訪時曾被問過，育兒有沒有什麼妙招可以分享，她直言：「其實真的沒有套路，我只是把自己最真實的感受告訴孩子。」孫儷表示自己與孩子的交流都是很直接且明白的，讓孩子清楚媽媽此刻的狀態，如果媽媽當下生氣就是生氣了，並且會讓孩子知道媽媽為什麼生氣！

但如果是因為別人或是工作上的事情不愉快而遷怒到了孩子身上，那孫儷也會跟孩子說：「媽媽現在情緒不好，給媽媽一點時間消化情緒」。這樣孩子才不會責怪自己、讓他們會誤以為是自己犯錯而感到受傷與委屈。

孫儷育兒法︱不能因為危險就不讓孩子嘗試

孫儷分享，她有時會邀請會做菜的朋友到家中教仔女煮飯，長輩看到了便很擔心說：「怎麼可以讓孩子拿剪刀？」然而孫儷認為如果孩子沒有經歷過這個危險，他要怎麼知道「這樣是很危險的呢」？孫儷的想法是，只有讓孩子知道該如何正確地使用刀子，才能避免這個危險，當然危險的部分一定要有大人的陪同。

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孫儷育兒法︱橘子育兒法

孫儷有個「橘子育兒法」曾在網上紅極一時，有一次兒子等等去探媽媽的班，看到桌上的橘子便問媽媽：「為什麼橘子不能拿了就吃，還要剝皮呢？」孫儷回答：「這就告訴你，想要的東西並不是伸手就有，而是要付出相對應的勞動才能獲的！」兒子又問：「那為什麼橘子一片一片的？」媽媽回道：「它是在告訴你，好東西不能獨自享用，要懂得與人分享，如果你手中有一個橘子，那就要懂得把橘子分成一小瓣一小瓣與大家分享。」是不是相當有趣，可以生活中的小物件來告知孩子相當重要的知識。

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