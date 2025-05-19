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咖啡｜狂飲咖啡反而更累？ 揭咖啡因中毒11種症狀　營養師：恐透支健康

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 8 小時前

最後更新： 7 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 過量咖啡因導致身體11種症狀
  • 應適量飲用咖啡，每日不超過300毫克
  • 健康生活習慣能真正獲得活力

【咖啡／咖啡因／提神／中毒】不少人習慣飲用咖啡來提神，不過台灣營養師高敏敏提醒，長期依賴咖啡提神，如同透支健康，並指出過量攝取咖啡因會出現11種症狀，對身體造成傷害，建議應適量飲用。

營養師高敏敏在其Facebook專頁發文指出，人體在勞累時會產生一種叫做「腺苷（Adenosine）」的物質，當體內的受體接觸到腺苷時便會產生睡意，但咖啡中的咖啡因會佔據腺苷的位置，阻礙腺苷發揮正常作用，使大腦誤判身體尚未疲倦，因而感到精神變好。

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飲食攻略｜過度攝取咖啡因11大症狀

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高敏敏提醒，咖啡只是讓我們感受不到累，事實上身體還是處於疲憊狀態。她建議咖啡因的每日攝取量應控制在300毫克以下，過量攝取可能導致以下11種健康問題：

  • 影響睡眠：咖啡因殘留體內會干擾睡眠品質，越喝越累。
  • 刺激腎上腺：過度依賴咖啡可能導致腎上腺疲勞，反而更加沒精神。
  • 影響鈣質吸收：咖啡因可能影響骨骼健康，長期大量飲用需留意。
  • 引發焦慮焦躁咖啡因會影響大腦腺苷受體，並刺激腎上腺分泌，導致緊張焦躁。原本就容易焦慮者症狀可能加劇。
  • 越喝越累：過量咖啡因易使身體過度興奮，因缺氧而感到更疲倦。
  • 失眠：咖啡因會造成神經系統過度興奮。
  • 心悸：過量咖啡因會使神經系統過度興奮，引起精神緊張。
  • 頭痛：咖啡因作為中樞神經興奮劑會導致血管收縮。
  • 胃痛：咖啡因容易刺激胃酸分泌。
  • 尿頻咖啡因具有利尿作用，可能加重頻尿。
  • 腹瀉：咖啡因會刺激胃酸分泌，空腹飲用易刺激腸胃。

飲食攻略｜4大調整健康方法

此外，她也建議採取更健康的方式來改善勞累的狀態，以下是4種調整健康的方法：

  • 補充水分：疲勞可能源於缺水，飲用溫水有助促進循環
  • 充足睡眠：真正的恢復來自高品質的睡眠，而非飲大量咖啡
  • 營養均衡：攝取優質蛋白質 + 低GI碳水，避免血糖忽高忽低導致疲倦
  • 適量運動：輕度運動能促進血液循環，提高精神狀態

高敏敏強調，咖啡可以飲用，但切勿讓它成為健康負擔，應適量攝取並配合健康生活習慣，才能真正獲得源源不絕的活力。

同場加映｜適量飲咖啡益處

台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李醫生指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

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資料來源：營養師高敏敏

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