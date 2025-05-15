消委會傢俬2025｜去年接650宗傢俬投訴　網購「北歐風書桌」尺寸不符兼包裝印有簡體字

本港寸金尺土，不少人都會選擇訂造傢俬用盡單位的每寸空間。惟消委會過去不時接獲關於傢俬的消費爭議，去年就有多達650宗相關投訴，較前年升17%。

而今年首4個月亦接獲146宗投訴，包括網購傢俬貨不對辦、到貨傢俬品質跟陳列品有所出入、訂造傢俬尺寸有誤等。消委會提醒業界要審視其免責條款的合理性，並妥善管理傢俬生產品質，建立良好商譽。

網購傢俬貨不對辦 退款遭扣收貨包裝費逾千元

其中一宗個案事主溫先生在只設英文網頁的網店A，看中一張設有入榫式抽屜、標明深度為58厘米的北歐風格原木弧邊書桌，並支付2,900元購買。收貨時卻發現，書桌包裝盒印有簡體中文，品牌名稱亦與網站所列不同。組裝後又發現，書桌的實際深度僅有55厘米，較網站標明的58厘米，超出1厘米公差範圍。而書桌抽屜並非如該網店宣稱的入榫設計，而是用螺絲固定的款式。溫先生對書桌品質十分不滿，認為貨不對辦，遂要求網店A退貨退款，但遭商戶拒絕，於是向消委會求助。

網店A回覆消委會時強調，其網站已列明「圖片只供參考」，貨品在設計上或會存有細微差異，亦未有解釋為何包裝盒上的品牌與該網店的描述不符。該網店表示理解客戶不滿，可以安排退款，但需根據其退換貨政策扣除500元的收貨費及產品售價20%的重新包裝費，合共約1,080元，相等於書桌近4成售價。由於雙方未能達成共識，溫先生表示將諮詢法律意見，再決定下一步行動。

真皮梳化品質不如陳列品 商戶指符合生產標準

王小姐到不同傢俬門市物色心儀梳化，在商戶B看中一張淺灰色兩座位半真皮梳化，認為其設計合適，皮紋細緻，坐感舒適，售價4,500元也符合預算，於是決定下單購買，連同運費350元，共繳付4,850元。

惟收貨後在梳化坐了約3小時，王小姐發現其坐感與陳列品不同。仔細檢查後發現座位及背靠的海綿不如陳列品鬆軟，皮紋甚為粗糙且有多處皮疤，與陳列品的皮質明顯不同，遂向商戶B投訴，但商戶B否認皮質有異，王小姐遂向消委會尋求協助。

商戶B回覆消委會時表示，較早前已派技術人員上門檢查梳化，確認其梳化的木架結構、彈弓等均符合生產標準。然而，商戶B表示理解王小姐對梳化的坐感及皮質不滿，並安排她到門市重新試坐陳列品梳化。王小姐坐後仍然覺得陳列品的品質較好，商戶B最終同意以陳列品替換王小姐家中的梳化，個案得以解決。

訂造梳化尺寸不符 商戶以公差範圍作擋箭牌

林先生同樣在訂購梳化時出現糾紛，他向商戶C訂造一張全長120吋的三座位加貴妃椅的真皮梳化，要求每個座位和貴妃椅的闊度分別調整至26吋和30吋，並特意確認發票有列明上述的尺寸要求，向商戶C支付24,300元。惟收到梳化後，林先生發現座位和貴妃椅的尺寸與要求不同，其實際闊度為24吋和31吋，要求商戶C重造一張正確尺寸的梳化。商戶C解釋指，梳化內藏海綿較多導致座位「脹了」，待使用一段時間海綿被壓實後便會變闊，故拒絕重造梳化，林先生不滿遂向消委會投訴。

商戶C回覆消委會時強調，該梳化的總長度為120吋，符合商品描述，又指在銷售時已向客戶清楚解釋手製梳化通常存在輕微尺寸誤差，而且發票亦有列明公差範圍為正負2吋，故拒絕更換或重造梳化。林先生質疑商戶C涉嫌違反《商品說明條例》，考慮向海關查詢，消委會亦建議可諮詢法律意見，決定會否再作追討。

消委會提醒，網購傢俬時需留意商戶是否有「圖片僅供參考」等免責條款，應盡量親身到商戶門市參觀和試用，同時可拍攝陳列品照片，及在訂單上加強產品質素的描述，作為收貨時的參考對照；而業界亦應確保所有產品資訊正確無誤，不應利用「圖片只供參考」作為辯解，並合理使用免責條款處理傢俬相關消費爭議。

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