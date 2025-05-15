逆轉脂肪肝｜47歲男連續3個月做「2動作」 撇甩脂肪肝　練出腹肌踢走大肚腩

【減肥／健身室／居家運動】許多人認為減肥一定要去健身室，有台灣減重醫生分享一名47歲男子單靠居家運動，在3個月內成功減去10%體脂肪。

逆轉脂肪肝｜2動作3個月練出腹肌

台灣減重科醫生蕭捷健在其Facebook專頁分享一名男學員的減肥例子，證明即使沒有專業器材，只要用對方法也能有效剷除內臟脂肪。該名男子原本腰圍過粗，且有中央肥胖和脂肪肝的問題，體重83公斤（約183磅），體脂卻高達29.6%。為求減肥，男子開始居家健身：

星期一、三、五：掌上壓（Push-up）

星期二、四、六：仰臥起坐（Sit-up）

星期日：休息

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蕭捷健引述，男學員他表示自己每次訓練都做到力竭才停止，且分組進行。男子僅利用家中地板空間，一星期6日都會間隔地做掌上壓和仰臥起坐。3個月後，成果非常明顯，他不僅大肚腩完全消失，更明顯練出腹肌，體脂報告更顯示脂肪肝也隨之改善。

除了肌力訓練，蕭捷健引用2011年發表在《Obesity》期刊的研究報告，指出每日攝取10克可溶性纖維，可減少7.4%內臟脂肪。故此，他建議：

選擇遇水會變黏稠的纖維食物：如蔬菜、菇類、秋葵

每餐搭配：1碗糙米飯＋2-3碗蔬菜

蕭捷健強調，減重關鍵在於持續性的運動與正確飲食，只要掌握這些原則，在家也能成功瘦身。

脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝 5大因素造成脂肪肝

2017年中大一項研究指出，每5名非肥胖人士就有1人驗出有非酒精性脂肪肝。而另一項中大全民肝臟健康普查，推算全港超過100萬人患脂肪肝。台灣減重醫生陳威龍曾在其Facebook專頁發文，指出很多人誤解脂肪肝僅與高脂飲食有關，事實上脂肪肝成因有很多，當中包括先天和後天因素。以下綜合5大因素釀成脂肪肝：

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脂肪肝｜7招改善脂肪肝 1年顯著見效

日本肝臟權威栗原剛博士近期在《東洋經濟新報社》專訪中指出，脂肪肝其實是「最容易治療的肝病」，只要改變日常習慣就能有效改善。他提出7項實證有效的做法，其中連最基本的刷牙和吃黑朱古力都有效：

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脂肪肝｜10種食物逆轉脂肪肝

台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。

程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：

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