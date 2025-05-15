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哪一天我們會紅｜COLLAR雙主力演技大爆發 聚集實力派新演員幽默諷刺網絡生態

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《哪一天我們會紅》主演（左起）蘇振維、張毓軒、鄧濤、Marf邱彥筒。（劇照）

活於流量世代，數據就是商業價值，自然吸引不少人為了想紅而無所不用其極。

ViuTV新劇《哪一天我們會紅》上周播出，劇集捉緊這一點，貼地反映現時的網絡生態，KOL特質、拍片文化、如何搏出位樣樣都講，配合大量抵死笑位，播出後旋即引來不少討論。

《哪一天我們會紅》由COLLAR成員Marf（邱彥筒）及Day（許軼），張毓軒、蘇振維、謝咏欣等年輕演員主演，講述3位電影系學生雄心壯志搞YouTube頻道以求「自己捧自己」，要於流量競爭之中突圍，卻又想堅持創作初心的熱血點滴。劇集角色眾多，一班新生代演員齊齊鬥戲，讓觀眾看見他們的才華，百花齊放。

為了追逐夢想，3位主角齊齊創辦YouTube頻道「無景深」，誓要自己捧紅自己，更索性將畢業證書燒掉。（劇照）

劇集設定貼地有反思

編審李卓風及唐翠萍為ViuTV另一人氣劇集《IT狗》的幕後班底，《哪》未播出前劇情、對白已備受期待，首周播出即有大量啜核金句，如「呢個世界，有好多人係注定唔會俾人見到。」、「網絡世界人設最重要」等，反映社會實況。對白不時提及現時當紅的網絡頻道，讓觀眾更代入劇集時空，角色就如身邊正在追夢的朋友般。而劇集片頭、造型、道具、部分場口更是落足心思，偶爾注入經典影視作品元素致敬。

金句背後所反映的，其實是於網絡速食文化下，當大家愈來愈追求噱頭，為點擊率而創作，想以最快的方式獲利時，一班默默堅持拍好鏡頭、說好故事的創作人，反而是這個不尋常生態之中的異類。編審唐翠萍在社交平台表示：「選擇寫有關YouTuber的青春熱血喜劇，實則是屬於所有創作者、表演者與觀眾的殘酷物語，劇中的笑，更多是無奈的苦笑。」

曾出演不少劇集、電影及MV的張毓軒（右）今次飾演中二病網癮少年，不時「派膠」非常搞笑。（劇照）

劇中3位修讀電影系的主角，畢業後面對社會對才華的無視，寡寡可數的機會，如何從順從主流抑或保持自我之中拿捏平衡，會迷失還是找到出路？亦是《哪》劇情發展的重頭戲。

COLLAR雙主力發功

COLLAR成員Marf、Day首度孖住拍劇，《哪》亦是Day的首部劇集。作為隊內全能擔當的Marf歌影視樣樣精，首部劇集《那年盛夏我們綻放如花》的自然演技已讓觀眾印象深刻，被大讚「完全不似第一次演戲」。其實Marf的演戲潛能早在《全民造星IV》初選時與梁祖堯即興對戲已顯現，至正式入行後影視雙棲發展，成績亦十分亮眼。

早前憑處女電影《寄了一整個春天》所飾演的口吃女生許澄一角，更入圍今屆金像獎最佳新演員。演慣內向沉鬱的角色，今次Marf於劇內飾演的麻甩女幕後Michelle，其偏執專制搞笑得來也討好，偶爾也是冷面笑匠，喜劇表現令人驚喜。

Marf今次演麻甩女幕後，說話直接有主見，內心非常溫柔。（劇照）

身為隊內的人氣擔當，Day出道3年卻仍無任何影視作品，一班粉絲都等得相當心急。作為首部劇集，Day講對白的語氣、節奏與表情十分自然，表現到位。她於劇中飾演醉心YouTube的宅女中學生，為了紅更加大膽而無底綫。其「串嘴𡃁妹」的人物設定，常以看透世事模樣教訓一班成員，與老土造型甚有反差，逗趣也可愛。

年青演員卧虎藏龍

除了女團雙主力，劇集更找來楊偉倫、麥沛東、岑珈其等實力派演員加盟，出爐金馬影后鍾雪瑩亦是其中之一，跟阿卵、麥東和珈其齊齊飾演有名有勢的網絡紅人，與一班YouTuber新手惡鬥。其實在這些熟悉的臉孔以外，還有不少卧虎藏龍的新勢力，主演之一的蘇振維（Ray）與謝咏欣便是其中兩位。

Day劇中飾演串嘴女中學生，角色討好。（劇照）

蘇振維去年憑《盜月者》於影圈嶄露頭角，當時的四眼毒男造型被笑指與100毛幕前成員「專家Dickson」撞樣。青靚白淨的Ray今次同樣以眼鏡Look上陣，走才華型怕醜仔路綫。現實中Ray的確才華洋溢，2019年以一級榮譽的成績從演藝學院戲劇系畢業，在校期間更數度獲得傑出演員獎。畢業後加入中英劇團成為舞台劇演員，參與《解憂雜貨店》及不少音樂劇演出，統統獲得好評。

今次首度出演電視劇便擔正做主角，他於社交平台分享由接到劇本一刻已覺非常喜歡，劇集播出後不少觀眾大讚Ray的演繹盞鬼有趣，接下來的表現令人期待。

久久未於港劇露面的林宣妤（中）亦是主演之一。（劇照）

年僅23歲的謝咏欣去年憑《但願人長久》勇奪金馬獎及金像獎「最佳新演員」殊榮。16歲在街頭被導演相中的她，於《但願人長久》中飾演新移民角色，隨導演苦練一口流利湖南話，劇中與吳慷仁有多幕爭執及家暴戲，其銳利不忿的眼神完美演繹青少年的反叛與不甘，加上其獨特的氣質，吸引觀眾不少青睞。

謝咏欣去年憑《但願人長久》成為金馬獎及金像獎雙料「最佳新演員」。

今次於劇集飾演想做演員的靚女KOL，首集便要做「反骨女」與團隊分道揚鑣，形象看似清純無知，卻為了想紅不得不自私勢利，角色反差甚大。兩位影視新生代在《哪》一劇的表現，確實非常吸睛。

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