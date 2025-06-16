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家長注意｜8歲女童腹痛失眠專注力差　醫生證甲狀腺異常　驚揭元兇為2款日用品

兒童健康

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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一名8歲童突情緒不穩、肚痛、注意力下降，竟發現女童甲狀腺功能輕微亢進，元兇竟是與女童口腔清潔用品有關。

近年市民衛生意識提高，不少人選擇日用品時特別留意是否含「抗菌」功能。台灣一名女童因數月來情緒變得不穩，晚上難以入睡，經常肚子痛，上課時難以集中，於是被母親帶往醫生處求診，竟發現女童甲狀腺功能輕微亢進，尿液三氯沙濃度超標9.9倍，事後發現元兇竟與2款日用品有關。

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甲狀腺功能亢進｜情緒不穩難入睡 經常肚痛

台灣營養功能醫學專家劉博仁早前在社交平台專頁上發文分享，一名8歲女童數月來情緒變得不穩定，晚上難以入睡，也常常抱怨肚痛、拉肚子。學校老師也發現她上課難以集中注意力，於是其母帶她去門診檢查。

醫生為她安排基本的身體檢查和抽血，結果發現她的甲狀腺功能輕微亢進，對一名8歲的孩子來說並不尋常。為追查元兇，醫生進一步安排環境荷爾蒙的檢測，結果令人震驚——女童尿液中氯沙（Triclosan）濃度，竟高出標準值9.9倍！

在醫生細心追問下，謎底終於揭曉。原來媽媽為了讓女兒的口腔更乾淨，特地為女兒選購含有「三氯沙」的漱口水，每天多次使用，而所用的牙膏也含有三氯沙，料這就是造成孩子體內三氯沙濃度偏高的真相。

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甲狀腺功能亢進｜含抗菌劑三氯沙產品

三氯沙（Triclosan）是一種人工合成的抗菌劑，自1970年代以來被廣泛添加在日常用品中，包括：

  • 1.抗菌牙膏、漱口水
  • 2.抗菌洗手乳、香皂
  • 3.沐浴乳、洗面乳
  • 4.某些抗菌衣物、鞋墊
  • 5.塑膠砧板、餐具、玩具等產品

同場加映：消委會5星牙膏名單

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延伸閱讀：消委會牙膏推薦｜消委會16款5星牙膏推介最平$20起　9成含微量金屬或損兒童智力發展

抗菌物品｜三氯沙致甲狀腺功能異常

三氯沙的主要功能是抑制細菌生長，但近年研究逐漸發現，這種物質可能干擾人體的內分泌系統，尤其是甲狀腺功能。劉博仁表示，2022年發表在醫學期刊《Frontiers in Endocrinology》的系統性回顧指出，三氯沙可能影響部分甲狀腺素的濃度，進而導致甲狀腺功能異常，特別對兒童及青少年影響更，因為他們的內分泌系統尚未穩定，對外來化學物質的影響更敏感。

另外，動物實驗也發現，三氯沙或改變腸道菌相、影響神經發展，甚至可能造成跨代影響。雖然目前人體研究尚未完全定論，但仍需提高警覺。

點擊圖片即睇減少在日常生活中吸入三氯沙：

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台灣營養功能醫學專家劉博仁就日常生活中曾提出一些預防建議：

減少吸入三氯沙｜1. 看清楚成分標示

在購買個人清潔用品時，應習慣先看成分表，建議避開含有「Triclosan（三氯沙）、Triclocarban（三氯卡班，類似物）」的產品。

減少吸入三氯沙｜2. 不一定要用抗菌產品

一般人來說，肥皂與清水就足以洗淨手部與皮膚，不需額外使用標榜抗菌的產品。美國食品藥物管理局(FDA)早在2016年就禁止將三氯沙加入抗菌洗手液中，因為「沒有證據證明它比肥皂更有效，卻可能有健康風險」。

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減少吸入三氯沙｜3. 幫助孩子減少暴露

家中若有小孩，建議選擇「無添加抗菌劑」的兒童牙膏與洗手用品，並避免使用抗菌衣物或塑膠餐具等非必要產品。

減少吸入三氯沙｜4. 自然與健康的生活方式

飲食均衡、睡眠充足、適度運動，有利孩子內分泌健康。與其依賴「抗菌」商品，不如回歸基本生活習慣，減少接觸多餘的化學物質。

該名女孩在停止使用含三氯沙的產品，兩個月後，她的甲狀腺功能有明顯改善。睡眠質素變好，情緒也穩定許多。這樣的轉變提醒我們，生活中微小的選擇，或對健康造成很大影響。

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