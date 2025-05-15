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奇情谷尋人｜4孩港媽尋回失散18年兒子1原因被拒見　吳若希感觸爆喊：接受唔到

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 13 分鐘前

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吳若希眼見港媽蔚蔚和失散18年兒子最終未能重聚，不禁感觸淚灑錄影廠。

【奇情谷/尋人/四孩之母】一名46歲港媽蔚蔚分別為3個男人誕下3女1子，跟唯一的兒子卻失散18年，她早前擔任由吳若希火火主持的節目《奇情谷》嘉賓，希望透過節目組尋回兒子，事隔一星期，吳若希透露已為港媽找到失散兒子，但對方卻拒見生母，令同身為人母的吳若希感觸爆喊，坦言接受不到這個結局！

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奇情谷尋人｜4孩港媽與兒子失散18年

港媽蔚蔚20年前未婚懷孕，將囝囝樂恆交由男友母親照顧，豈料男家於兒子約兩歲的時候，突然一家人消聲匿跡，自此蔚蔚便與兒子失聯，一別便是18年！她於節目中透露希望可以尋回囝囝；相隔一周後，吳若希和火火在最新一集跟進尋人最新情況，火火表示：「報道出街後，很多人提供線索。」說罷即場致電蔚蔚跟她視像通訊。

奇情谷尋人｜靠節目組成功尋回失散兒子

接通視像後，見到蔚蔚戴上口罩只露出雙眼，感覺頗為憔悴，火火問她一星期過去，心情如何？蔚蔚坦言：「好緊張，唔知搵唔搵到囝囝，我有上網Search學校，亦有嘗試facebook搵下。」此時吳若希就跟蔚蔚表示，節目組非常好，亦收到很多報料，當中有兩個消息要告知蔚蔚，一個是好消息一個是壞消息。

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奇情谷尋人｜兒子因1原因拒相見

吳若希神情凝重地對蔚蔚說：「好消息是找到了樂恆，另一個消息就係同樂恆傾完偈之後，佢現在未有一個心理準備去見你，因為佢覺得依家生活其實都好好，唔希望你去擔心，所以暫時無打算想見你。」蔚蔚聽到兒子拒見自己之後，眼泛淚光兼哽咽說：「知道佢依家好好已經足夠，希望佢將來都更加好。」頓一頓之後，她再邊哭邊說：

希望佢有一日可以見我啦，我好掛住佢。

延伸閱讀：奇情谷尋人｜4孩港媽與兒子失散18年苦尋不果　疑生父從中作梗禁母子相認

同場加映：媽媽身兼8職

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奇情谷尋人｜吳若希感觸爆喊

吳若希眼見蔚蔚和兒子未能重聚，不禁感觸淚灑錄影廠，育有一對子女的吳若希表示：「因為自己都係一個媽咪，接受唔到……」繼而哭到說不出話來，稍為冷靜後，她再難過地說：「如果自己小朋友一路冇見過佢，終於搵到佢啦，都係見佢唔到，好傷心，但我明嘅。我明白小朋友唔細，都20幾歲，囝囝依家有好生活，我都替佢開心。」

不過網民對於蔚蔚跟兒子失散十多年，感到不可思議：「點解唔報警？」、「一早應該要報警，上法庭爭取撫養權啦」、「好奇怪囉，香港地你要搵自己個仔有幾難姐？報警告上法庭就可以㗎啦，搵社工又得，我唔係甘（咁）信有心搵會搵唔到。」

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