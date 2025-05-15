  • 31°C
香港時間：2025515日 (四) 14:09

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

乳腺炎｜乳房經腫發熱劇痛難耐 中醫教2大塞奶食療急救

醫生診症室

撰文： 吳霆俊

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

近年愈來愈多媽媽選擇親餵母乳，但在產後一個月餵哺期內卻面臨乳腺炎之苦，劇痛難耐！林峯太太張馨月、洪永城太太梁諾妍亦是苦主之一。立即請教中醫有關乳腺炎各階段，及應對與預防方法。

中醫稱乳腺炎為「乳癰」，因乳絡阻塞、氣血瘀滯，繼而化熱成膿。註冊中醫師李佩蒨解釋，導致導致乳腺炎的成因眾多，一般可分為以下4類：

  • 乳汁淤積
    餵哺姿勢不當，或未按嬰兒進食時間及時排清乳汁，均有機會堵塞乳腺。乳絡不通、鬱久化熱誘發炎症。
     
  • 飲食不調（胃熱壅盛）
    多吃辛辣、油膩食物，導致脾胃上火形成胃熱，熱毒衝上乳房，導致紅腫熱痛。
     
  • 產後情緒波動（肝鬱氣滯）
    因賀爾蒙急劇改變，產後媽媽易抑鬱低落，或壓力大。於中醫角度乳頭歸肝管、乳房歸胃管，情緒差致肝氣鬱結，乳腺繼而受堵塞，乳絡不通則痛，形成腫塊及炎症。
     
  • 傷口感染
    乳頭被嬰兒吮破，傷口受外感邪毒侵襲，繼而發炎。

註冊中醫師李佩蒨提醒媽媽們，若乳房出現腫塊及痛楚，維持3日仍未消退，甚至發燒，應立即求醫。（吳霆俊攝）

嚴重發炎至發燒化膿

乳腺炎可分鬱滯初期、發炎化熱期、化膿期及恢復期4個階段。李醫師指，病發初期或感整個乳房輕微脹痛，並出現硬塊，餵哺母乳時更覺痛楚。若惡化至發炎化熱期，乳房會變得紅腫發熱，痛感更加強烈，且蔓延至乳頭，或伴隨乳頭破損的問題。

輕輕觸碰乳房已覺非常疼痛，部分病人或會痛至無法入睡，更有機會出現畏冷、頭痛頭暈、發燒等情況，嚴重影響日常生活。至於化膿期，即乳頭破損的傷口已受細菌感染，伴有黃膿流出。

內服外敷針灸並用

中醫會因應病情對症下藥，初期以疏肝解鬱、通乳散結為主，會處方柴胡疏肝散（柴胡、香附、青皮）或瓜蔞牛蒡湯（瓜蔞、牛蒡子、蒲公英）治療，或以針灸或推拿手法，取膻中、乳根、少澤等穴位疏通乳腺。

乳腺發炎時避免熱敷，亦不應胡亂自行按摩乳房，有機會加劇炎症。

病人亦可自行採用芒硝或蒲公英外敷乳房，10克芒硝、30克鮮蒲公英，或15克乾蒲公英三擇其一，搗碎後加少許水成漿，外敷整個乳房及乳頭，可早晚各一次，有助消炎。

若病情屆化熱期，則採清熱解毒、消腫散結為主要方向，透過由金銀花、蒲公英、野菊花製成的五味消毒飲清熱解毒，緩解炎症反應，或仙方活命飲（穿山甲、皂角刺）消腫散結。內服中藥以外，也有外敷、針灸等手法，外敷則需避開乳頭破損的傷口（如有）。

李醫師提醒病人切忌自行按摩乳房，因乳腺結構複雜，誤按有機會加劇炎症，有需要可向中醫或專業通乳師求診。至於化膿期，除透過內服中藥托毒排膿、益氣養血、穩固正氣，病人或要配合西藥抗生素治療，甚至嚴重時需做手術引流排膿。

媽媽們宜按嬰兒進食規律，定時用吸奶器擠清母乳，防止乳腺堵塞。

塞奶急救食療

患病期間，病人忌吃發物如牛羊肉或蝦蟹，辛辣及油膩食物也要避免。另因花生易塞奶、韭菜會退奶，發炎期間都要戒。部分媽媽產後為提升母乳量，會進食補品或飲魚湯，李醫師指魚湯及補品尚待產後惡露排清後方可食用，而發炎期間因乳房腫痛及結塊，此類食品亦需停食。

針對不同階段的乳腺炎，李醫師各有食療建議--初期可飲玫瑰花陳皮茶、絲瓜蛋花湯，有助疏肝解鬱兼理氣，疏通乳腺。

發炎化熱期可飲冬瓜排骨湯利尿下火，或綠豆薏米水清熱解毒。待炎症康復，乳房腫塊及痛楚均散去，停藥後病人即步入恢復期，可集中於補氣養血調理身體。李醫師建議以下兩款食療，日常保健亦可食用：

1/ 通草魚湯

材料：魚1條、通草5克、王不留行10克，燉湯飲用。
＊促進乳腺分泌、防淤堵

2/ 紅棗枸杞粥

材料：紅棗5粒、枸杞10克、粳米50克，煮成粥。
＊補氣養血

5大預防貼士

  • 於乳房出現小硬塊初期，餵哺母乳時可將嬰兒下巴對準硬塊方向吸食，有助疏通乳腺。媽媽亦可輕輕將硬塊往乳頭方向推，嘗試把硬塊推散，期間或感輕微疼痛。
  • 按照嬰兒進食時間的規律，定時以吸奶器擠清母乳防止堵塞。
  • 哺乳前後用溫水清潔乳頭，防止細菌感染。
  • 保持心情舒暢，肝氣順、心情好，奶水自然順。
  • 睡覺時穿較鬆身的內衣，避免壓迫乳房。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

非常醫者｜睇《流氓大亨》昏迷鄭裕玲萌生行醫　中醫師推遙距診症關顧老友記
18:09 2025/05/09
非常醫者｜睇《流氓大亨》昏迷鄭裕玲萌生行醫　中醫師推遙距診症關顧老友記
Sick問識答｜濕疹發作痕癢難止　中醫教3大天然止癢法+揭2類水果易誘敏感忌食
17:35 2025/05/09
Sick問識答｜濕疹發作痕癢難止　中醫教3大天然止癢法+揭2類水果易誘敏感忌食

你可能感興趣

非常醫者｜睇《流氓大亨》昏迷鄭裕玲萌生行醫　中醫師推遙距診症關顧老友記
18:09 2025/05/09
非常醫者｜睇《流氓大亨》昏迷鄭裕玲萌生行醫　中醫師推遙距診症關顧老友記
Sick問識答｜濕疹發作痕癢難止　中醫教3大天然止癢法+揭2類水果易誘敏感忌食
17:35 2025/05/09
Sick問識答｜濕疹發作痕癢難止　中醫教3大天然止癢法+揭2類水果易誘敏感忌食
食療湯水 中醫師 中醫 懷孕 痛症

最高瀏覽

天王老婆｜劉德華現身老婆朱麗蒨家族聚會　食素華仔飯局「破戒」嘆美食
天王老婆｜劉德華現身老婆朱麗蒨家族聚會　食素華仔飯局「破戒」嘆美食
公屋富戶｜公屋三口家庭月入過$5萬　嘆加租難生活斥政府搶錢：點生活？
公屋富戶｜公屋三口家庭月入過$5萬　嘆加租難生活斥政府搶錢：點生活？
減肥運動｜48歲主婦實測爆紅「超慢深蹲」　每日只需1分鐘　3周瘦肚腩激減22磅【附影片教學】
減肥運動｜48歲主婦實測爆紅「超慢深蹲」　每日只需1分鐘　3周瘦肚腩激減22磅【附影片教學】
急症室最長等候時間（05月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月15日 時間12:05）
消委會喉糖︱染新冠喉嚨痛食無藥性喉糖難紓緩　消委會41款喉糖成分拆解：11款藥用喉糖有效消毒殺菌
消委會喉糖︱染新冠喉嚨痛食無藥性喉糖難紓緩　消委會41款喉糖成分拆解：11款藥用喉糖有效消毒殺菌