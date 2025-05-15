乳腺炎｜乳房經腫發熱劇痛難耐 中醫教2大塞奶食療急救

近年愈來愈多媽媽選擇親餵母乳，但在產後一個月餵哺期內卻面臨乳腺炎之苦，劇痛難耐！林峯太太張馨月、洪永城太太梁諾妍亦是苦主之一。立即請教中醫有關乳腺炎各階段，及應對與預防方法。

中醫稱乳腺炎為「乳癰」，因乳絡阻塞、氣血瘀滯，繼而化熱成膿。註冊中醫師李佩蒨解釋，導致導致乳腺炎的成因眾多，一般可分為以下4類：

乳汁淤積

餵哺姿勢不當，或未按嬰兒進食時間及時排清乳汁，均有機會堵塞乳腺。乳絡不通、鬱久化熱誘發炎症。



餵哺姿勢不當，或未按嬰兒進食時間及時排清乳汁，均有機會堵塞乳腺。乳絡不通、鬱久化熱誘發炎症。 飲食不調（胃熱壅盛）

多吃辛辣、油膩食物，導致脾胃上火形成胃熱，熱毒衝上乳房，導致紅腫熱痛。



多吃辛辣、油膩食物，導致脾胃上火形成胃熱，熱毒衝上乳房，導致紅腫熱痛。 產後情緒波動（肝鬱氣滯）

因賀爾蒙急劇改變，產後媽媽易抑鬱低落，或壓力大。於中醫角度乳頭歸肝管、乳房歸胃管，情緒差致肝氣鬱結，乳腺繼而受堵塞，乳絡不通則痛，形成腫塊及炎症。



因賀爾蒙急劇改變，產後媽媽易抑鬱低落，或壓力大。於中醫角度乳頭歸肝管、乳房歸胃管，情緒差致肝氣鬱結，乳腺繼而受堵塞，乳絡不通則痛，形成腫塊及炎症。 傷口感染

乳頭被嬰兒吮破，傷口受外感邪毒侵襲，繼而發炎。

▲ 註冊中醫師李佩蒨提醒媽媽們，若乳房出現腫塊及痛楚，維持3日仍未消退，甚至發燒，應立即求醫。（吳霆俊攝）

嚴重發炎至發燒化膿

乳腺炎可分鬱滯初期、發炎化熱期、化膿期及恢復期4個階段。李醫師指，病發初期或感整個乳房輕微脹痛，並出現硬塊，餵哺母乳時更覺痛楚。若惡化至發炎化熱期，乳房會變得紅腫發熱，痛感更加強烈，且蔓延至乳頭，或伴隨乳頭破損的問題。

輕輕觸碰乳房已覺非常疼痛，部分病人或會痛至無法入睡，更有機會出現畏冷、頭痛頭暈、發燒等情況，嚴重影響日常生活。至於化膿期，即乳頭破損的傷口已受細菌感染，伴有黃膿流出。

內服外敷針灸並用

中醫會因應病情對症下藥，初期以疏肝解鬱、通乳散結為主，會處方柴胡疏肝散（柴胡、香附、青皮）或瓜蔞牛蒡湯（瓜蔞、牛蒡子、蒲公英）治療，或以針灸或推拿手法，取膻中、乳根、少澤等穴位疏通乳腺。

▲ 乳腺發炎時避免熱敷，亦不應胡亂自行按摩乳房，有機會加劇炎症。

病人亦可自行採用芒硝或蒲公英外敷乳房，10克芒硝、30克鮮蒲公英，或15克乾蒲公英三擇其一，搗碎後加少許水成漿，外敷整個乳房及乳頭，可早晚各一次，有助消炎。

若病情屆化熱期，則採清熱解毒、消腫散結為主要方向，透過由金銀花、蒲公英、野菊花製成的五味消毒飲清熱解毒，緩解炎症反應，或仙方活命飲（穿山甲、皂角刺）消腫散結。內服中藥以外，也有外敷、針灸等手法，外敷則需避開乳頭破損的傷口（如有）。

李醫師提醒病人切忌自行按摩乳房，因乳腺結構複雜，誤按有機會加劇炎症，有需要可向中醫或專業通乳師求診。至於化膿期，除透過內服中藥托毒排膿、益氣養血、穩固正氣，病人或要配合西藥抗生素治療，甚至嚴重時需做手術引流排膿。

▲ 媽媽們宜按嬰兒進食規律，定時用吸奶器擠清母乳，防止乳腺堵塞。

塞奶急救食療

患病期間，病人忌吃發物如牛羊肉或蝦蟹，辛辣及油膩食物也要避免。另因花生易塞奶、韭菜會退奶，發炎期間都要戒。部分媽媽產後為提升母乳量，會進食補品或飲魚湯，李醫師指魚湯及補品尚待產後惡露排清後方可食用，而發炎期間因乳房腫痛及結塊，此類食品亦需停食。

針對不同階段的乳腺炎，李醫師各有食療建議--初期可飲玫瑰花陳皮茶、絲瓜蛋花湯，有助疏肝解鬱兼理氣，疏通乳腺。

發炎化熱期可飲冬瓜排骨湯利尿下火，或綠豆薏米水清熱解毒。待炎症康復，乳房腫塊及痛楚均散去，停藥後病人即步入恢復期，可集中於補氣養血調理身體。李醫師建議以下兩款食療，日常保健亦可食用：

1/ 通草魚湯

材料：魚1條、通草5克、王不留行10克，燉湯飲用。

＊促進乳腺分泌、防淤堵

2/ 紅棗枸杞粥

材料：紅棗5粒、枸杞10克、粳米50克，煮成粥。

＊補氣養血

5大預防貼士

於乳房出現小硬塊初期，餵哺母乳時可將嬰兒下巴對準硬塊方向吸食，有助疏通乳腺。媽媽亦可輕輕將硬塊往乳頭方向推，嘗試把硬塊推散，期間或感輕微疼痛。

按照嬰兒進食時間的規律，定時以吸奶器擠清母乳防止堵塞。

哺乳前後用溫水清潔乳頭，防止細菌感染。

保持心情舒暢，肝氣順、心情好，奶水自然順。

睡覺時穿較鬆身的內衣，避免壓迫乳房。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5