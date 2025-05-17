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食店衞生｜兩餸飯店職員掃把清掃食物枱　網民反應兩極：不會再幫襯vs無問題

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撰文： 王月明

發布時間： 2025/05/17 20:06

最後更新： 2025/05/17 20:24

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熱門 關稅戰 DSE2025 艾威 結業潮 中年好聲音3 中一入學 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

兩餸飯店職員掃把清掃食物枱，網民反應兩極：不會再幫襯vs無問題。

餐廳的衞生情況和食品安全息息相關，這也是食客最關心的問題之一；然而，繼麵包店店員用「地拖」拖麵包架後，小食店用地拖擦拭櫥窗，近日又有街坊目擊紅磡一間兩餸飯店用掃把清掃食物枱，而售賣的兩餸飯並無遮蓋，直接放在了離掃把近在咫尺的地方。

影片在網絡瘋傳，不少網民看過後紛紛批評該店做法，並直言不會再幫襯；不過，亦有人因1個理由撐店家，直言並無問題。

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食店衞生｜兩餸飯店職員用掃把清掃食物枱

事發於紅磡寶其利街的一間兩餸飯店，相信當時已過飯點，據影片可見，食物枱上的自選菜式已經收起，稍遠處擺放了十多盒盛滿菜、敞開的食盒，1名店員戴著黑色手套，用紅綠色掃把賣力地來回清掃食物枱上的菜渣。

其間，店員還平放掃把以清掃縫隙中的雜物，不知掃把的末端是否觸碰到了還在售賣的食盒；而另一張圖片中，職員戴起了口罩在清理另一側的食物枱。

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食店衞生｜網民反應兩極：不會再幫襯vs無問題

此事引起網民熱議，不少人看到影片後對該間食店衞生情況表示懷疑，「以後不會再幫襯，好不衞生」、「怪不得很多人去大陸食」、「一向都覺得呢間嘢好污糟」、「啲飯餸喺前面呢，救命」。

不過，亦有人認為如若是專門用來清掃餐枱的掃把，便沒有什麼問題，「如果個掃把未掃過地，專用嚟掃枱，當刷咁用洗返乾淨，就冇問題囉」、「掃把只是工具，如果專用掃食物枱上食物殘留清潔就沒問題啦」、「掃把一定要掃地下咩，真係一班個腦固化哂嘅人」，但被反駁：「洗過就冇問題？」。

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